"Novače, da li vjeruješ Sineru na riječ?": Đoković prvi put priznao šta mu "smrdi" u priči Italijana

Novak Đoković najiskrenije dosad govorio o doping-aferi Janika Sinera, kontroverznog "Broja dva" svjetskog tenisa

Izvor: Youtube / Piers Morgan Uncensored

"Sada kada gledate kako igraju Siner i Alkaraz, djeluje kao da su roboti", nasmijao se Novak Đoković u razgovoru sa britanskim novinarom Pirsom Morganom.

Na pomen imena Janika Sinera, Morgan ga je u intervjuu pitao da li iznad imena italijanskog tenisera stoji "oblak" nakon što je igrao dopingovan i zbog toga bio simbolično kažnjen - uslovno, novčano i tako da ne propusti nijedan grend slem?

"Slušajte... Taj oblak će ga pratiti kao što će mene pratiti oblak 'kovida' do kraja karijere. To je bilo nešto tako veliko kada se dogodilo. Vremenom će izblijedjeti, ali ne mislim da će nestati. Uvijek će postojati grupa ljudi koja će to uvijek izvlačiti"

Novače, da li mu vjeruješ (da se nije namjerno dopingovao)?

"Znam ga od 13-14 godine. Njegov prvi ozbiljni trener u tim godinama bio je Rikardo Pjati, koji je i mene trenirao. I trenirao sam dosta u njegovoj akademiji u Italiji, pa sam dosta trenirao i igrao sparing sa Sinerom. Svidio mi se u tom periodu, bio je kao i ja mršav, visok, odrastao je u planini, skijajući... Veoma slična priča kao i moja. I uvijek je bio veoma pristojan i fin, tih. Imao je svoj svijet, nije previše mario za svjetla javnosti, samo se tružio da bude najbolji igrač"

"Svidio mi se taj mentalitet i bio sam šokiran kada se to dogodilo. Vjerujem da nije to uradio namjerno. Međutim, način na koji je cijeli slučaj bio izveden, mislim da se pale crvene lampice zbog toga. Više njih"

"Zaista mi se nije svidjelo"

Izvor: Printsreen/YouTube/Piers Morgan Uncensored

"Da je bio 500. teniser na svijetu, vjerujem da bi bio suspendovan", rekao je Morgan.

"Upravo to. Nedostatak transparentnosti, nekonstantnost, izricanje kazne koja će isteći između grend slemova, tako da on ne propusti nijedan... Zaista mi se nije svidjelo kako su izveli taj slučaj. Možete čuti tenisere i teniserke koji su prošli kroz takvu situaciju i koji govore da je bio povlašćen"

"S obzirom na to koliko ga znam, vjerujem da to nije uradio namjerno, ali naravno da je odgovoran, takva su pravila. Odgovoran si kada se takva situacija dogodi. I kada vidiš da kada neko napravi takav prestup, bude suspendovan godinama, a on bude kažnjen uslovno ili na tri mjeseca. To nije u redu"

Izvor: Printsreen/YouTube/Piers Morgan Uncensored

"Saosjećam sa njim. Mislim da je izdržao svašta u medijima, to se uvijek vraća i isplivava na površinu kada je on u pitanju, a povrh toga on i dalje dominira, osvaja grend slemove... Trebalo bi njega da intervjuišete i da ga pitate"

"Samo intervjuišem najveće na svijetu, zato ti tu sjediš", uzvratio je Englez.

"Fer sa vaše strane", dodao je Novak Đoković.