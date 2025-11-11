Ista pravila važe i za Novaka Đokovića: Morao je da trči sa peharom, objavio je i snimak

Novak Đoković morao je da trči na Akropolju da bi stigao na vrijeme da se slika na istorijskom mjestu sa peharom. Stigao je pred zatvaranje...

Izvor: Printscreen/TikTok/Novak Đoković

Ni za Novaka Đokovića ne važe posebna pravila, morao je zbog toga da trči po Akropolju. Želio je da se slika sa peharom iz Atine na tom čuvenom, istorijskom mjestu, ali je kasno stigao. U 16.52 je ušao, a Akropolj se zatvara u 17 časova. Morao je da se ubrza. Uspio je sve da stigne.

"Kada želiš da napraviš dobre fotke sa trofejom u 16.52, ali se Akropolj zatvara u 17 časova", napisao je Novak na svom TikToku uz snimak trčanja do samog vrha. Uz to je stavio muziku iz dobro poznatog filma "Roki".

Nole on TikTok



“When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5” ❤️pic.twitter.com/Oaxn0sTE3v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)November 11, 2025

Stigao je srpski as sve to da odradi na vrijeme, a na snimku se čuju i čestitke koje je dobio od ljudi koji su se nalazili na Akropolju sa njim. Momenat koji će definitivno i oni da pamte.

Podsjetimo, Đoković je završio sezonu sa titulom. Odlučio je da ne igra na Završnom mastersu u Torinu. Njegovo mmesto zauzeo je Lorenco Muzeti koji je izgubio od Srbina u finalu.