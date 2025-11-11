logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ista pravila važe i za Novaka Đokovića: Morao je da trči sa peharom, objavio je i snimak

Ista pravila važe i za Novaka Đokovića: Morao je da trči sa peharom, objavio je i snimak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković morao je da trči na Akropolju da bi stigao na vrijeme da se slika na istorijskom mjestu sa peharom. Stigao je pred zatvaranje...

Novak Đoković trčao na Akropolju da se slika s peharom Izvor: Printscreen/TikTok/Novak Đoković

Ni za Novaka Đokovića ne važe posebna pravila, morao je zbog toga da trči po Akropolju. Želio je da se slika sa peharom iz Atine na tom čuvenom, istorijskom mjestu, ali je kasno stigao. U 16.52 je ušao, a Akropolj se zatvara u 17 časova. Morao je da se ubrza. Uspio je sve da stigne.

"Kada želiš da napraviš dobre fotke sa trofejom u 16.52, ali se Akropolj zatvara u 17 časova", napisao je Novak na svom TikToku uz snimak trčanja do samog vrha. Uz to je stavio muziku iz dobro poznatog filma "Roki".

Stigao je srpski as sve to da odradi na vrijeme, a na snimku se čuju i čestitke koje je dobio od ljudi koji su se nalazili na Akropolju sa njim. Momenat koji će definitivno i oni da pamte.

Podsjetimo, Đoković je završio sezonu sa titulom. Odlučio je da ne igra na Završnom mastersu u Torinu. Njegovo mmesto zauzeo je Lorenco Muzeti koji je izgubio od Srbina u finalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis ATP Atina Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC