Jelena Đoković reagovala čim je vidjela objavu: Zbog ovih riječi Grka o Novaku je morala da se oglasi

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Jelena Đoković reagovala je na društvenim mrežama kada je vidjela objavu Stefanosa Cicipasa o Novaku poslije osvajanje titule u Atini.

Jelena Đoković reagovala na objavu Stefana Cicipasa Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Novak Đoković osvojio je još jednu titulu, ukupno 101. u karijeri. Slavio je u finalu turnira u Atini protiv Lorenca Muzetija. Poslije ceremonije dodjele pehara i govora je na teren sišao i Stefanos Cicipas koji je čestitao obojici.

Grčki teniser je upravo tu fotografiju postavio na svoje društvene mreže i našalio se na Novakov račun. Tu objavu je vidjela i Jelena Đoković koja se ekspresno oglasila i na Tviteru ostavila emotikone smijeha, sa jasnim znakom da ju je Stefanos nasmijao.

"Upoznajte svog novog profesora istorije. Danas učimo Đoković 101", napisao je Cicipas aludirajući na broj titula najvećeg tenisera svih vremena.

Šta im je Cicipas rekao?

Đoković je na konferenciji za medije otkrio i šta im je Cicipas rekao poslije finala i tri sata borbe.

"Nivo tenisa bio je visok, za sve, pa i za Stefanosa koji je došao do terena poslije toga. Rekao nam je da se tenis igra zbog ovakvih mečeva i da treba da budemo ponosni. Lijepo je to čuti od kolege", rekao je Novak.

