Muzetija tjerali da kaže da ga je Novak Đoković prevario: Dobili su lekciju za sva vremena

Oglasio se i Lorenco Muzeti poslije napada na Novaka Đokovića zbog odluke da ne ide u Torino i da sačeka sa odlukom.

Novak Đoković je u posljednji čas donio odluku da ne ide na završni turnir u Torinu. Kao i prošle godine, Đoković je obezbijedio uslov da se nađe među osam najboljih tenisera na posljednjem turniru godine, ali ponovo je odlučio da ne iskoristi priliku da se bori za trofej. Ovoga puta to je zbog povrede koju vuče već neko vrijeme.

Svoju odluku Đoković je saopštio tek u subotu, poslije finala Atine, kada je prvo rekao Lorencu Muzetiju - poraženom finalisti - da ide umjesto njega. To je i njemu "napravilo problem" jer je imao vrlo malo vremena da se pripremi za današnji meč sa Fricom (koji je već u toku), pa su zbog toga već počele da kruže priče da je to Nole uradio namjerno i da je htio time da prevari Italijana iako od toga ne bi imao ništa.

U sve to, probali su i da "upletu" Muzetija koji se nije dao. Upitan da prokomentariše da li je Novak Đoković trebalo ranije da se odluči da li će igrati ili ne - Muzeti je objasnio da za to ništa nije kriv srpski teniser nego kalendar ATP.

"Pa, vidite... Mislim da je Novak svoju odluku donio u skladu sa pravilima ATP-a, kao i samog turnira. Naravno, mislim da je neobična situacija bila to što je igrao bukvalno nedelju dana prije završnog mastersa. To znam da može djelovati pomalo čudno za igrača koji je već kvalifikovan. Ali, to je jedino što bih izdvojio", rekao je bez ikakve potrebe da izrazi sumnju u Novakove namjere mladi Italijan.

"Naravno, kada mi je na mreži poslije meča rekao da neće doći, iskreno smo se nasmijali. Bio sam radoznao cijele sedmice, pitao sam se da li će doći ili ne. Naravno, pokušavao sam da se fokusiram na sebe. Mislim da sam dobro odradio taj posao, čak iako nisam osvojio finale", dodao je Muzeti.

Ko igra na završnom mastersu u Torinu?

Muzeti je upao umjesto Đokovića i u njegovoj grupi će tako biti Alkaraz, Fric i De Minor, a u drugoj su Siner, Zverev, Šelton i Ože-Alijasim. Takmičenje je inače već počelo u nedjelju i mnogi su već izrazili negodovanje zbog termina u kome se igra jer je inače već kalendar ATP pretrpan.

Prvog dana inače Zverev je lako pobedio Šeltona (6:3, 7:6), a Alkaraz je sličnim rezultatom savladao De Minora (7:6, 6:2)

