ATP dijeli milione, a Đoković ne bi dobio 2.000.000 evra: Zbog jednog uslova ništa od bonusa za Srbina

Novak Đoković ne bi dobio novac ni da je otišao na Završni masters, a Janik Siner neće dobiti iako nastupa u Torinu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Osmorica najboljih tenisera u toku godine na posljednjem turniru sezone odlučuju ko je stvarno najbolji, a kao i prošle sezone - tamo nećemo gledati Novaka Đokovića. Srpski teniser je nakon osvajanja titule u Atini saopštio odluku o Završnom mastersu, na kojem ponovo neće igrati zbog povrede.

Novak je u prethodnom periodu bio izuzetno posvećen pripremama za nastup u Atini i osvajanju titule u glavnom gradu Grčke, što je njegov 101. trofej u karijeri. Jasno je i da nisu bile velike šanse da se pojavi u Torinu i nastupi na Završnom mastersu. Sezona je bila duga i naporna, a Novaka nije mogao da privuče ni bogat nagradni fond - svaki teniser može da zaradi po 2.000.000 evra - jer on svakako ne bi dobio predviđeni novac!

ATP dijeli bonus od čak 18 miliona evra učesnicima Završnog mastersa, ali postoji niz uslova koji mora da se ispuni kako bi se dobio taj novac. Jedan od njih je nastup na svih devet masters turnira u sezoni, što Novak Đoković nije ispunio ove sezone. Zapravo, najbolji teniser svih vremena učestvovao je samo na pet od devet turnira te kategorija.

Đoković je u martu igrao Indijan Vels i Majami, zatim u aprilu Monte Karlo i Madrid, a pred nastup na Rolan Garosu povukao se sa turnira u Rimu. Tokom ljeta se nije ni prijavio za Toronto i Sinsinati, a nakon nastupa u Šangaju otkazao je učešće u Parizu. Novak je na turnirima Masters 1000 serije imao jedno finale, jedno polufinale i tri ispadanja u drugom kolu.

Ti rezultati nisu važni kada se dijeli nagradni fond u Torinu, ATP gleda čisto učešće na turnirima i više cijeni kontinuitet nego uspjehe. Već u ranoj fazi sezone, kada je otkazao nastup na prestižnom turniru u Rimu, znali smo da Novak Đoković gubi mogućnost da dobije 2.000.000 evra na Završnom mastersu.

Još ranije je bez iste šanse ostao Janik Siner! Iako je u Torino stigao kao najbolji teniser svijeta, Italijan neće dobiti predviđeni novac jer ni on nema nastupe na svim turnirima - doduše, kod njega je situacija potpuno drugačija. Zbog tromjesečne suspenzije nakon potvrđenog dopinga Janik Siner je propustio nekoliko izuzetno važnih turnira, pa ove sezone ima upisane nastupe samo na četiri od devet Masters 1000 takmičenja!