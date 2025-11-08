Novak "Stojadin" Đoković!

19 : 12 Gotovo je! Poslije tri sata tenisa Novak Đoković je osvojio 101. titulu u karijeri. Novak Đoković - Lorenco Museti 4:6, 6.3, 7:5

19 : 09 Novi brejk - 6:5. Novak se pribrao, napao, sistematično je gradio poene i stigao do 40:15. Odbranio je Muzeti prvi brejk, a onda je na drugi servis uzeo poen Italijan. Pogodio je spektakularnu liniju Novak i onda je uslijedila maratonska bitka. Koju je dobio! Idemo sad, još ovaj jedan!

18 : 59 Novak nije uspio - 5:5 Agresivno je napao Novak i nije mu se isplatilo. Iskoristio je njegove izlete na mrežu Museti i dodatno produžio ovaj meč. Nećemo skoro dočekati kraj...

18 : 54 5:4 Muzeti se ne predaje Ipak je ovoga puta poučen ranijim iskustvom pritisnuo sada Muzetija i natjerao ga da radi za poene i sada idemo u nadamo se - odlučujući gem.

18 : 54 5:3 Još jedan Sada je poslije potvrde brejka Novak Đoković na samo gem od svoje 101. titule u karijeri. Još malo je ostalo do slavlja.

18 : 45 4:3 Brejk! Au šta se ovde dešava Nastavljaju se maratonski gemovi na ovom meču. Sada je Muzeti servirao, ali Novak mu nije dao da diše. Novak je na 40:40 pogodio liniju i došao do prednosti. Nekoliko brejk lopti je promašio Novak, zatim je Muzeti izbacio loptu u aut, ali na kraju je Novak došao do brejka!

18 : 32 3:3 Izjednačenje! Velika borba u ovom gemu, nekoliko šansi za Novaka, ali Italijan je vratio brejk i izjednačio - 3:3.

18 : 16 3:2 Muzeti se ne da Nije ovdje ni probao Nole da se suprotstavi. Rutinski je za nekoliko minuta pustio Muzetija da dobije ovaj gem i sada polako idemo ka kraju.

18 : 13 3:1 Čuva prednost Novak Dva puta čisti Novak linije, zatim je odličnim servisom uspio da dođe do još jednog poena za 40:0. Na kraju je poslije manjih problema došao do 3:1.

18 : 06 2:1 Brejk! Novak je uzeo prve poene i uspio je da dođe do dvije brejk lopte. Prvu je spasio Muzeti, ali drugu nije!

18 : 00 1:1 Za sada je neriješeno Počelo je oprezno sa obje strane. Dugo traju gemovi, oba rivala su opasna na servis protivnika, ali za sada se čuvaju servisi sa obje strane.

17 : 44 6:3 Set! Idemo u treći! Iz bezizlazne pozicije pogodio je jednoručni bekhend Lorenco Muzeti za 0:30, a na to je Novak promašio prvi servis. Muzeti je poslao loptu u minijaturni aut. Uspio je da izjednači Novak, ali došao je Muzeti do brejk lopte. Asom do seta!

17 : 38 5:3 Brejk! Dobro je počeo Novak, onda smo vidjeli jednu maratonsku razmjenu koju je izgubio. Iako je Muzeti sjajno servirao Nole je držao korak i poslije sat i 22 minuta je došao Novak do prve brejk lopte. I uspoo je! Bacio se na mreži i došao do brejka!

17 : 31 Novak 16/16 - 4:3! Odigrano je sedam gemova u drugom setu, Novak Đoković još nije izgubio poen na svoj servis. Osvojio ih je svih 16, ali je neophodno da napravi brejk. Možda je naredni gem idealna prilika da se približi osvajanju drugog seta i izjednačenju u finalu Atine, gdje juri 101. titulu u karijeri.

17 : 23 Bolji je Novak - 3:2! Prva tri gema u kojima je servirao, na početku drugog seta, Đoković je riješio u svoju korist bez izgubljenog poena. U ovom trećem izveo je i najbolji udarac u dosadašnjem toku meča, ali i dalje nema opipljivu prednost - moraće da napravi brejk kako bi se približio izjednačenju.

17 : 13 Ekspresno - 2:1! Odigrana su tri gema na početku drugog seta, a teniser koji servira nije izgubio ni poen. Novak Đoković je osvojio svih osam poena na svoj servis, dok je Muzetiju pripalo četiri poena na njegov servis.

17 : 08 1:0! Nakon izgubljenog prvog seta, Novak shvata da više nema prava na kiks, pa drugi dio meča započinje na maestralan način. Odlično je počeo, osvaja gem bez izgubljenog poena.

17 : 03 Kraj prvog seta - 4:6! Impresivna igra Lorenca Muzetija u prvom setu donijela je Italijanu prednost protiv Novaka Đokovića u finalu Atine.

16 : 55 Još jedna šansa - 4:5! Novak Đoković ima samo još jednu priliku za brejk, prije nego što izgubi prvi set finala u Atini. Lorenco Muzeti ima prednost i serviraće za osvajanje prvog dijela meča, ali... Da vidimo koliko Novak može da ga namuči u ovom trenutku.

16 : 46 Neophodan brejk - 3:4! Teniseri razmjenjuju gemove, ali to ne odgovara Novaku Đokoviću. Srpski teniser ima brejk zaostatka i moraće da oduzme servis rivalu ukoliko želi da produži dramu u prvom setu finalnog meča u Atini.

16 : 37 2:3! Novak Đoković se mučio i u petom gemu prvog seta, ličilo je čak i da bi Lorenco Muzeti mogao da dođe do šanse za dupli brejk, ali se srpski teniser izvukao. Ipak, da bi se potpuno rezultatski vratio u ovaj meč moraće da oduzme servis svom rivalu.

16 : 28 BREJK - 1:2! Italijanski teniser stiže do prednosti u ranoj fazi prvog seta. Nakon što je osvojio gem na svoj servis, Muzeti je osvojio gem i na servis Novaka Đokovića. Srpski teniser je spasio dvije brejk lopte, ali treću nije uspio.

16 : 18 Sigurno - 1:0! Novak Đoković je osvojio prvi gem u meču, iako je to potrajalo malo duže nego što je želio.

16 : 11 Đoković prvi servira! Baš kako voli, Novak Đoković će servisom početi finale protiv Lorenca Muzetija koji je izgubio posljednjih pet finalnih mečeva.

16 : 04 Novak igra za istoriju! Ukoliko savlada Lorenca Muzetija i osvoji trofej u Grčkoj, Novak Đoković će postati prvi teniser u istoriji koji je postao šampion na teniskom turniru u čak 20 različitih država. Jasno je da će taj rekord, kao i brojne druge koje je postavio, buduće generacije teško dostići.

15 : 45 Međusobni skor - 8:1! Novak Đoković i Lorenco Muzeti igrali su čak devet mečeva do sada, a italijanski teniser pobijedio je samo jednom - u Monte Karlu 2023. godine. Novak Đoković je imao tri pobjede prije i pet pobjeda poslije tog meča. Posljednji put su odmjerili snage u Majamiju, prije nekoliko mjeseci. Najlegendarnije mečeve odigrali su tokom ljeta 2024. godine. Sastali su se na Rolan Garosu gdje su igrali cijelu noć, a zatim u polufinalu Vimbldona i polufinalu Olimpijskih igara.

15 : 32 Sa lica mjesta Pogledajte kako se najbolji teniser svih vremena priprema za finale turnira u Atini: Pogledajte 00:20 Stefan sprema Novaka za finale Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

15 : 18 Sve što treba da znate! Pročitajte najavu finala Atine između Đokovića i Muzetija, od kolege Stanojčića koji je na licu mjesta!

15 : 18 Put Novaka Đokovića Prvo kolo: slobodan

Drugo kolo: Đoković - Tabilo 7:6, 6:1

Četvrtfinale: Đoković - Boržeš 7:6, 6:4

Polufinale: Đoković - Hanfman 6:3, 6:4

Finale: Đoković - Muzeti ?