Šokantan potez Novaka Đokovića: Ide da svede račune sa čovjekom koji ga "maltretira" godinama

Novak Đoković "oči u oči" sa Britancem Pirsom Morganom.

Izvor: YouTube/Screenshot/Piers Morgan Uncensored/Profimedia

Pomalo iznenađujuće vijesti stižu iz svijeta tenisa. Najbolji igrač u istoriji Novak Đoković biće gost u emisiji kontroverznog Britanca Pirsa Morgana koji ga je žestoko kritikovao tokom karijere i jednom prilikom čak nazvao "varalicom i lažovom".

"Konačno upoznajem Novaka Đokovića - najvećeg tenisera u istoriji, nekoga prema kome sam bio veoma kritičan. Biće to fascinantan susret“, objavio je Morgan na društvenim mrežama i najavio da će eksluzivni intervju biti objavljen narednje nedjelje. Nema sumnje da će njih dvojica konačno raščistiti račune, a biće zanimljivo vidjeti kako će Novak odogovoriti na sve prozivke i kritike koje je trpio godinama.

Šta je Morgan pričao o Đokoviću?

Britanac je javno ismijavao Dijanu Đoković, kada je posvetila tvit svom sinu dok je bio zatočen u imigrantskom hotelu gdje su se prema njemu ophodili kao prema najgorem kriminalcu zato što je odlučio da se ne vakciniše. Tada je Dijana objasnila da "Novak prolazi kroz torturu, uznemiravanje i da mu je teško". Na to se Pirs nadovezao i cinično ismijavao Noleta. "Jadnik. Zvuči mnogo gore od jednostavne vakcine za koju je potrebno par sekundi", napisao je Morgan.

Baz imalo ustručavanja mu je poručio da je varalica i lažov. "Varalica kovid-pravila, lažov za imigrantske formulare i ikona antivaksera Novak Đoković izgubio je posljednju žalbu protiv deportacije. Biće izbačen iz Australije, bez šansi da se takmiči na Australijan openu. To je dobro", poručio je Pirs.

Pirs je Đokovića žestoko izvrijeđao zbog Olimpijskih igara u Tokiju. Novak je poražen u polufinalu singla od Aleksandra Zvereva, a onda je odlučio da se povuče iz meča za bronzu u mješovitom dublu gdje je trebalo da igra sa Ninom Stojanović.

"Đoković se ponašao kao patetično razmaženo derište na Olimpijskim igrama. Lomio je rekete, prigovarao, bjesnio, pa se povukao iz meča miks dublova i to je koštalo njegovu partnerku medalje. Razočarao je svoje saigrače, navijače i svoju zemlju. Sramotne ludorije navodnog šampiona", napisao je Morgan tada.