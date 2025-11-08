logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šokantan potez Novaka Đokovića: Ide da svede račune sa čovjekom koji ga "maltretira" godinama

Šokantan potez Novaka Đokovića: Ide da svede račune sa čovjekom koji ga "maltretira" godinama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković "oči u oči" sa Britancem Pirsom Morganom.

Novak Đoković biće gost u emisiji kontroverznog Britanca Pirsa Morgana Izvor: YouTube/Screenshot/Piers Morgan Uncensored/Profimedia

Pomalo iznenađujuće vijesti stižu iz svijeta tenisa. Najbolji igrač u istoriji Novak Đoković biće gost u emisiji kontroverznog Britanca Pirsa Morgana koji ga je žestoko kritikovao tokom karijere i jednom prilikom čak nazvao "varalicom i lažovom".

"Konačno upoznajem Novaka Đokovića - najvećeg tenisera u istoriji, nekoga prema kome sam bio veoma kritičan. Biće to fascinantan susret“, objavio je Morgan na društvenim mrežama i najavio da će eksluzivni intervju biti objavljen narednje nedjelje. Nema sumnje da će njih dvojica konačno raščistiti račune, a biće zanimljivo vidjeti kako će Novak odogovoriti na sve prozivke i kritike koje je trpio godinama.

Šta je Morgan pričao o Đokoviću?

Britanac je javno ismijavao Dijanu Đoković, kada je posvetila tvit svom sinu dok je bio zatočen u imigrantskom hotelu gdje su se prema njemu ophodili kao prema najgorem kriminalcu zato što je odlučio da se ne vakciniše. Tada je Dijana objasnila da "Novak prolazi kroz torturu, uznemiravanje i da mu je teško". Na to se Pirs nadovezao i cinično ismijavao Noleta. "Jadnik. Zvuči mnogo gore od jednostavne vakcine za koju je potrebno par sekundi", napisao je Morgan.

Baz imalo ustručavanja mu je poručio da je varalica i lažov. "Varalica kovid-pravila, lažov za imigrantske formulare i ikona antivaksera Novak Đoković izgubio je posljednju žalbu protiv deportacije. Biće izbačen iz Australije, bez šansi da se takmiči na Australijan openu. To je dobro", poručio je Pirs.

Pirs je Đokovića žestoko izvrijeđao zbog Olimpijskih igara u Tokiju. Novak je poražen u polufinalu singla od Aleksandra Zvereva, a onda je odlučio da se povuče iz meča za bronzu u mješovitom dublu gdje je trebalo da igra sa Ninom Stojanović.

"Đoković se ponašao kao patetično razmaženo derište na Olimpijskim igrama. Lomio je rekete, prigovarao, bjesnio, pa se povukao iz meča miks dublova i to je koštalo njegovu partnerku medalje. Razočarao je svoje saigrače, navijače i svoju zemlju. Sramotne ludorije navodnog šampiona", napisao je Morgan tada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC