logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokovića "razapeli", Alkaraz odmah reagovao: Zaslužio je to

Đokovića "razapeli", Alkaraz odmah reagovao: Zaslužio je to

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković našao se na udaru dijela teniske javnosti.

Hoće li Novak Đoković igrati na Završnom mastersu Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković još uvijek nije donio odluku da li će nastupati na Završnom turniru u Torinu, što je naišlo na osudu dijela teniske javnosti. Mnogi smatraju da to nije korektno prema kolegama, pogotovo prema onima koji bi mogli da se nađu među osmoricom najboljih nakon njegovog potencijalnog povlačenja. Sada su na tu temu govorili Karlos Alkaraz i Tejlor Fric.

Srbin će konačnu odluku saopštiti poslije finala turnira u Atini, gdje igra protiv Lorenca Muzetija u subotu od 16 časova. Ono što jeste nezgodno je to što ATP finale počinje već u nedjelju i ukoliko odluči da igra, moraće ekspresno da se prebaci za Torino, a prvi meč bi igrao već u ponedjeljak.

Njegovi rivali su upitani da li treba da postoji pravilo koje bi zaustavilo takvu neizvjesnost? Amerikanac Tejlor Fric koji je prvi Novakov rival na Zavšnom turniru nema ništa protiv toga što je Srbin prolongirao odluku.

Fric i Đoković
Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

"Da, postoje neprijatnosti, ali on je to pravo zaslužio po mom mišljenju jer se kvalifikovao. Njegova je odluka da li želi da igra ili ne. A ako želi da sačeka i vidi kako se osjeća, to će mu izazvati neke neprijatnosti, ali je to zaslužio. Zaslužio je to pravo, po mom mišljenju", rekao je Fric.

Alkaraz se slaže sa Fricom i ne vidi problem... "On ima pravo da to uradi. Igrao je na ovom turniru mnogo godina. Osvajao je na ovom turniru mnogo godina. Očigledno je da za organizatore to nije sjajna situacija, ali to je njegova odluka i morali smo da je prihvatimo."

Uprkos konfuziji oko njegovog potencijalnog učešća, žrijeb je održan i Đoković je dobio svoje rivale.

Sa kim će igrati Đoković?

Đoković će se takmičiti u "Džimi Konors grupi". To znači da će igrati sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom.

U drugoj grupi "Bjern Borg" našli su se Janik Siner, Saša Zverev, Ben Šelton i osmi učesnik koji će biti odlučen između Feliksa Ože-Aljasima ili Lorenca Muzetija.

Turnir u "Inalpi Areni" u Torinu počinje 9. novembra i igraće se do 16. novembra. Novak je rekorder sa sedam osvojenih završnih mastersa, a ako prođe prvu grupu igraće sa jednim od dvojice tenisera koji osvoje prva dva mjesta u grupi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Završni masters Karlos Alkaraz Tejlor Fric

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC