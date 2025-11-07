"Ovo je prvi put da se to dogodilo": Pitali smo Novaka za jedan detalj u Atini i dobili emotivan odgovor

Novak Đoković je na pitanje MONDA dao emotivan odgovor i priznao da je vjerovatno prvi put da su baš svi na okupu zajedno i da mu to mnogo znači. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković ide po 101. titulu u karijeri. Još uvijek čeka protivnika u finalu, ali zna da će na teren izaći u subotu od 16 časova po našem (17 po lokalnom vremenu). Tu će da budu svi njegovi najbliži, oni koji mu najviše znače i upravo to bilo je pitanje MONDA za njega na konferenciji za medije.

U Atini su baš svi, stigao je brat Marko, Đorđe je tu kao direktor turnira, tu su roditelji Srđan i Dijana, uz naravno suprugu Jelenu i djecu Stefana i Taru.

"Ovo je prvi put da su apsolutno svi tu. Od ne znam kada, možda na nekom Srbija openu nekom. Prelijep je osjećaj. Na kraju krajeva, to su najvažniji trenuci i oni koji se zauvijek pamte. Momenti koje provedeš sa najvoljenijim i najbližim osobama", odgovorio je Novak sa dosta emocija.

"Marko me iznenadio"

Pred meč četvrtfinala Novaka je sačekalo iznenađenje, tik pored terena bio je njegov brat Marko. I sam je priznao da ga nije tu očekivao.

"Znao sam da Marko dolazi, ali me iznenadio jer nisam znao da dolazi na teren. Našalili smo se malo oko nekih stvari u vezi sa tenisom. Neke naše interne šale. Uvijek mi je drago, on živi u Španiji, mi smo drugdje, pa se ne viđamo često. Drago mi je da smo svi na okupu", zaključio je Novak Đoković.

