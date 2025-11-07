"Pokažite malo poštovanja, zaboravili ste na nas": Đoković održao lekciju novinaru kada je čuo pitanje

Novak Đoković obratio se novinarima poslije pobjede protiv Janika Hanfmana i plasmana u finale turnira u Atini. /Od izvještača MONDA iz Atine./

Novak Đoković prošao je u finale turnira u Atini. Savladao je Janika Hanfmana i čeka boljeg iz meča Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde koji tek treba da odigraju svoj meč.

Novinar je po malo nespretno postavio pitanje i rekao da je Novak ranije izgovorio da su Siner i Alkaraz podigli nivo tenisa na neki viši nivo.

"Rekao bih da Siner i Alkaraz igraju na visokom nivou, ne da su preuzeli i podigli nivo tenisa, mora da postoji poštovanje prema Rodžeru, Nadalu, Mareju, meni. To je nivo tenisa koji želimo. Njih dvojica su na drugačijem nivou od drugih. Sve je u redu ako ste pogrešno razumjeli, okej je."

Zatim se nadovezao na drugo pitanje koji je isti novinar postavio o tome da li razmišlja o prvom mjestu na ATP listi.

"Mene prvo mjesto ne zanima. Renking me više ne interesuje, ne gledam to kao neki cilj. Ako igram sljedeće sezone ili neku poslije te i prvo mjesto dođe kao rezultat moje dobre igre, onda ću definitivno da razmišljam o tome. Nije moj cilj i prioritet. Više puta sam to uspio."