"Pokažite malo poštovanja, zaboravili ste na nas": Đoković održao lekciju novinaru kada je čuo pitanje

Novak Đoković obratio se novinarima poslije pobjede protiv Janika Hanfmana i plasmana u finale turnira u Atini. /Od izvještača MONDA iz Atine./
Novak Đoković prošao je u finale turnira u Atini. Savladao je Janika Hanfmana i čeka boljeg iz meča Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde koji tek treba da odigraju svoj meč.
Novinar je po malo nespretno postavio pitanje i rekao da je Novak ranije izgovorio da su Siner i Alkaraz podigli nivo tenisa na neki viši nivo.
"Rekao bih da Siner i Alkaraz igraju na visokom nivou, ne da su preuzeli i podigli nivo tenisa, mora da postoji poštovanje prema Rodžeru, Nadalu, Mareju, meni. To je nivo tenisa koji želimo. Njih dvojica su na drugačijem nivou od drugih. Sve je u redu ako ste pogrešno razumjeli, okej je."
Zatim se nadovezao na drugo pitanje koji je isti novinar postavio o tome da li razmišlja o prvom mjestu na ATP listi.
"Mene prvo mjesto ne zanima. Renking me više ne interesuje, ne gledam to kao neki cilj. Ako igram sljedeće sezone ili neku poslije te i prvo mjesto dođe kao rezultat moje dobre igre, onda ću definitivno da razmišljam o tome. Nije moj cilj i prioritet. Više puta sam to uspio."
"Marko me iznenadio"
"Markov dolazak me malo iznenadio. Mislim, znao sam da dolazi, samo nisam znao tada da je stigao. Mislim da je ovo prvi put da je cijela moja porodica na okupu."Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
"Nemam još vokabular za grčki"
"Iz interakcije sa ljudima. Nemam još vokabular koji je neophodan. Kkao si, hala, dobar dan i to. Uvažavanje domaćina. Da li ću doći do zavidnog znanja i konverzacije, volio bih."
"Pokažite poštovanje"
"Idem u Pirej"
"Hoću da idem na meč Olimpijakosa i Partizana, imam oporavak i sve, vjerovatno neću stići na početak."
"Sjajna atmosfera"
"Volim Grčku, Atinu, još više je volim sada, osjećam se dobrodošlo ovdje. Atmosfera je bila sjajna. Kada god sam imao emotivnu reakciju na poen, publika bi se uključila. Poznaju tenis, nije kao u košarci ili fudbalu, specifično je. Uspjeh Cicipasa i Sakari je pomogao popularnosti sporta u Grčkoj. Nadam se da će da bude još popularniji."
"Znam šta Lorencu treba"
"Za svaki turnir je san snova da igraju prvi i drugi nosilac. Biću spreman da igram protiv koga god, bilo da je Muzeti ili Korda. Znam da Lorenco traži mjesto za Torino, da treba da osvoji turnir. Mnogi igrači dobro igraju ovdje. Ovo svi žele da vide, mečeve visokog kvaliteta."
"Ovo je samo početak"
"Veoma smo srećni, osjetili smo dobrodošlicu. Turnir se preselio u Atinu i mislim da je to pravi potez. Premijer Grčke je bio na meču. Neke poznate ličnosti i igrači Panatinaikosa, to je lijepo vidjeti, da postoji interes da dođu poznati ljudi. Atmosfera je sjajna. Rekao bih da postoji apetit za tenis. Ovo je samo početak. Ponavljam već neko vrijeme da su nam pružili pravu dobrodošlicu."
"Naučio sam lekciju"
"Odličan meč kada je trebalo. Bio sam agresivan, napadao kada je trebalo. Nije lako igrati protiv njega, visok je, oduzima ti vrijeme za reakciju. Igrali smo dug meč u Šangaju, jedva sam dobio, igrali smo tri seta. Analizirao sam, naučio lekciju i pobijedio."
Novak prošao u finale
Đoković je u polufinalu pobijedio Janika Hanfmana i prošao je u finale (6:3, 6:4). Tamo čeka boljeg iz meča između Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde.
