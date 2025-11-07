Publika poludjela zbog jedne Novakove riječi: Zbog ovoga će u nedjelju cijela Atina navijati za njega

Novak Đoković je svojim grčkim i pohvalama na račun domaćina kupio domaću publiku. Kada ih je pozvao na finale, burno su reagovali i sigurno će navijati za njega u finalu.

"Kalispera, Kalispera Atina, hvala", rekao je sa osmijehom na licu Novak Đoković nakon pobjede nad Janikom Hanfmanom u polufinalu turnira u Atini.

Sjajno je reagovala na njega grčka publika i nakon što su sa oduševljenjem pozdravili Novakov grčki javno im se zahvalio na podršci u sva tri dosadašnja meča.

"Hvala vam na podršci, ovo je bio treći meč na Centralnom terenu, ali sam svaki put zadivljen podrškom. Možda i jedan od najboljih terena na kojima sam igrao, najboljih Arena i zbog vas je ovo jako specijalno", zaključio je Novak.

Pogledajte 01:57 Novak pričao na grčkom i zahvalio se publici Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon pobjeda nad Alehandrom Tabilom i Nunom Boržesom smatra Novak da je ovo bio meč na kome je igrao do sada najbolji tenis.

"Mislim da je ovo meč u kome sam igrao najbolji tenis. Znao sam da Hanfman može da bude opasnost. Ima jak udarac, igra ravno, hvata lopticu vrlo ravno, igra dobro sa osnovne linije. Ima dobar servis i morao sam da budem koncentrisan. Imao sam brejk zaostaka u drugom setu, bio sam negativan prema sebi u nekim momentima, ali sve u svemu jako ozbiljan nivo tenisa sam pokazao i radujem se finalu. Pozivam sve da dođu sutra na finale", završio je Novak.

