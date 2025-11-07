logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Publika poludjela zbog jedne Novakove riječi: Zbog ovoga će u nedjelju cijela Atina navijati za njega

Publika poludjela zbog jedne Novakove riječi: Zbog ovoga će u nedjelju cijela Atina navijati za njega

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je svojim grčkim i pohvalama na račun domaćina kupio domaću publiku. Kada ih je pozvao na finale, burno su reagovali i sigurno će navijati za njega u finalu.

Izjava Novaka Đokovića poslije plasmana u finale u Atini Izvor: Arena Sport /Printscreen

"Kalispera, Kalispera Atina, hvala", rekao je sa osmijehom na licu Novak Đoković nakon pobjede nad Janikom Hanfmanom u polufinalu turnira u Atini.

Sjajno je reagovala na njega grčka publika i nakon što su sa oduševljenjem pozdravili Novakov grčki javno im se zahvalio na podršci u sva tri dosadašnja meča. 

"Hvala vam na podršci, ovo je bio treći meč na Centralnom terenu, ali sam svaki put zadivljen podrškom. Možda i jedan od najboljih terena na kojima sam igrao, najboljih Arena i zbog vas je ovo jako specijalno", zaključio je Novak.

Pogledajte

01:57
Novak pričao na grčkom i zahvalio se publici
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon pobjeda nad Alehandrom Tabilom i Nunom Boržesom smatra Novak da je ovo bio meč na kome je igrao do sada najbolji tenis. 

"Mislim da je ovo meč u kome sam igrao najbolji tenis. Znao sam da Hanfman može da bude opasnost. Ima jak udarac, igra ravno, hvata lopticu vrlo ravno, igra dobro sa osnovne linije. Ima dobar servis i morao sam da budem koncentrisan. Imao sam brejk zaostaka u drugom setu, bio sam negativan prema sebi u nekim momentima, ali sve u svemu jako ozbiljan nivo tenisa sam pokazao i radujem se finalu. Pozivam sve da dođu sutra na finale", završio je Novak. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC