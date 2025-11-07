Novak Đoković je u finalu turnira u Atini poslije pobjede nad Janikom Hanfmanom iz Njemačke.
Novak Đoković se plasirao u finale ATP 250 turnira u Atini. Savladao je Janika Hanfmana 6:3; 6:4 i sada će u finalu u nedjelju sačekati pobjednika duela između Sebastijana Korde i Lorenca Muzetija.
U prvom setu je sve išlo po plani za Novaka, nakon nekoliko gemova u kojima su dva rivala odmjeravala snage vidjeli smo brejk koji je najvećem ikada donio prvi set. Ipak kada je u drugom dozvolio brejk Hanfmanu, bilo je problema.
Ipak poslije početnih 3:1 za rivala uzeo je dva ekspresna brejka, dozvolio Nijemcu da bez otpora uzme jedan gem na svoj servis i završio meč u velikom stilu.
Tok meča pogledajte na RAZVOJ DOGAĐAJA!
6:4 Kraj! Pobjeda Novaka Đokovića
Poslije oko 80 minuta tenisa Novak Đoković je uspio da pobijedi Janika Hanfmana 6:3, 6:4 i plasira se u finale turnira u Atini. Protiv Sebastijana Korde ili Lorenca Muzetija igra za svoju 101. titulu.
5:4 Ne da se Nijemac
Janik Hanfman je ubacio dva asa, pa zatim i treći. Čekamo sada da Novak na svoj servis završi posao.Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
5:3 Novak rutinski
Sada kada je uzeo brejk vrlo lako je došao do 40:0 i potvrdio ga. Sada mu ostaje da vidi da li će završiti meč na svoj ili na servis Nijemca.
4:3 Brejk za Novaka!
U neizvjesnom gemu se igrao poen za poen, a onda je Novak razvukao Nijemca po terenu i uspio da dođe do brejk lopte. A onda je napao Janika Hanfmana i došao do 4:3.Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Neriješeno je - 3:3!
Dva uzastopna gema osvojio je Novak Đoković i sada je Janik Hanfman pod velikim pritiskom. Eventualni brejk vjerovatno bi ga približio gubitku meča u polufinalu Atine.
Brejk, pa brejk - 2:3!
Potpuno neočekivano, Novak Đoković je izgubio svoj drugi gem u drugom setu, a tada smo mogli da se zabrinemo da će Nijemac steći ogromnu prednost. Ipak, pri rezultatu 3:1 za Hanfmana, Đoković je pronašao pravi ritam, vratio brejk i situaciju stavio pod kontrolu. U narednom gemu srpski teniser će servirati za izjednačenje.
Bez brejka - 1:2!
Igrao je dobro Novak Đoković na svoj servis, igrao dobro i u drugom gemu Janika Hanfmana, ali njemački teniser ima prednost na početku drugog seta.
Janik našao ritam - 0:1!
Nakon izgubljenog prvog seta, Hanfman je uspio da se konsoliduje, pa je prvi gem drugog seta riješio u svoju korist bez izgubljenog seta. Bio je ovo njegov najbolji gem od početka meča.
KRAJ SETA - 6:3!
Novak Đoković je prvi set riješio u svoju korist, osvajanjem devetog gema. Bez većih problema, za malo više od pola sata igre, Đoković je stigao na pola pute do pobjede u polufinalu protiv Janika Hanfmana.
Potvrda - 5:2!
Novak Đoković je na korak od osvajanja prvog seta, pošto je osvajanjem gema na svoj servis potvrdio ranije napravljeni brejk.
BREJK - 4:2!
Uspelo je, možda čak i lakše nego što se očekivalo. Novak Đoković se prvo izborio za tri uzastopne brejk lopte, a zatim je treću iskoristio da stekne ogromnu prednost na polovini prvog seta.
Bez brejka - 3:2!
Imao je brejk loptu Novak Đoković u četvrtom gemu prvog seta, ali nije iskoristio priliku da oduzme servirs rivalu. Nijemac je izjednačio, ali je Novak pred novu pauzu osvojio svoj treći gem i to bez izgubljenog poena.
Sigurno - 2:1!
Novak Đoković je bez većih problema osvojio prva dva gema na svoj servis, dok je u drugom gemu meča ličilo da bi mogao barem do brejk lopti. Trebalo je Hanfmanu vremena da pronađe ritam, ali kada je Nijemac to uspio da uradi izvukao se iz neugodne situacije u kojoj se našao.
Počinjemo!
Novak Đoković prvi servira u polufinalu Atine, protiv njemačkog tenisera Janika Hanfmana.
Ovacije za Novaka!
Najbolji teniser svih vremena izašao je na teren, a publika ga je dočekala gromoglasnim aplauzom. Grci u posljednje vrijeme posebno obožavaju Đokovića, jer je na njegovu inicijativu turnir premješten u Atinu, a i sam teniser provodi mnogo vremena u ovom gradu.
Da li igra u Torinu?
Dok Novak Đoković učestvuje na turniru u Atini, ljubitelje tenisa zanima da li će se pojaviti u Torinu, gdje osmorica najboljih tenisera u ovoj sezoni treba da odmjere snage. Grupe su već izvučene, zna se protiv koga bi trebalo da nastupi, a da li će igrati... To se još ne zna! Novak Đoković je rekao u Atini da će tek nakon turnira donijeti odluku.
Put Novaka Đokovića!
Prvo kolo: slobodan
Drugo kolo: Đoković - Tabilo 7:6, 6:1
Četvrtfinale: Đoković - Boržeš 7:6, 6:4
Polufinale: Đoković - Hanfman
Finale: Đoković/Hanfman - Korda/Muzeti
Ko je Đokovićev protivnik?
Novak Đoković za finale Atine igra protiv Janika Hanfmana, koji od rođenja ima problema sa sluhom i zbog toga mora da nosi aparat. To ga nije spriječilo da napravi sasvim respektabilnu karijeru, pošto je uspio da stigne nadomak samog svjetskog vrha.
Janik je dva puta stizao do ATP finala, bio je svojevremeno 45. teniser svijeta, a pobjeđivao je igrače poput Stefanosa Cicipasa, Andreja Rubljova, Tejlora Frica, Gaela Monfisa...
Međusobni mečevi!
Đoković i Hanfman su do sada dva puta igrali zvanične mečeve, a srpski teniser oba puta je bio uspješniji. Prošle godine je lako stigao do pobjede u Ženevi (2:0), dok je prije nekoliko nedjelja u Šangaju imao više problema (2:1) jer je Nijemac osvojio prvi set.
Dobar dan!
Najbolji teniser svih vremena nastavlja put ka 101. tituli u karijeri. Novak Đoković i Janik Hanfman igraće prvi meč dana u Atini.