Novak Đoković je u finalu turnira u Atini poslije pobjede nad Janikom Hanfmanom iz Njemačke.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković se plasirao u finale ATP 250 turnira u Atini. Savladao je Janika Hanfmana 6:3; 6:4 i sada će u finalu u nedjelju sačekati pobjednika duela između Sebastijana Korde i Lorenca Muzetija.

U prvom setu je sve išlo po plani za Novaka, nakon nekoliko gemova u kojima su dva rivala odmjeravala snage vidjeli smo brejk koji je najvećem ikada donio prvi set. Ipak kada je u drugom dozvolio brejk Hanfmanu, bilo je problema.

Ipak poslije početnih 3:1 za rivala uzeo je dva ekspresna brejka, dozvolio Nijemcu da bez otpora uzme jedan gem na svoj servis i završio meč u velikom stilu.

