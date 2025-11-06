logo
"Ostavili ste me bez riječi, ne razumijem kontekst": Đokovića ponovo pitali za ono što cijeli svijet čeka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković pričao je na konferenciji za medije poslije meča sa Nunom Boržešom. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković obratio se novinarima na konferenciji za medije poslije meča sa Nunom Boržešom i pobjede koju je ostvario u četvrtfinalu. Poručio je da je njegov cilj jasan - da osvoji titulu.

"Rijetko mi se u karijeri dešava da prvi put igram negdje. Sada je to bila Atina. Posljednji put je turnir ovdje održan 1994. godine. Potencijal za tenis je veliki. Grci su strastveni za sportom, fudbal i košarka prvenstveno. Cicipas, Sakari, njihov uspjeh je doprinio mnogo tome. Turnir dolazi u pravo vrijeme. Ja hoću da pobijedim, da uđem u finale, da uzmem trofej. To radim, motivisan sam na terenu i to možete da vidite. Želim da u Grčkoj što više djece igra tenis, nadam se da će to biti početak budućnosti tenisa u Grčkoj."

Upitan je opet za Torino i to da li će igrati na Završnom mastersu sada kada je održan žrijeb.

"Prošle godine sam prije žrijeba odlučio da ne igram. Ovog puta sam rekao da ću odlučiti na kraju. Još nije kraj turnira. Vidjeću. Pričaću sa timom i familijom. Ne mijenja to nešto, najbolja osmorica su tamo."

Potvrdio je da bi volio da ode na meč Olimpijakosa i Partizana i da će tamo navijati za crno-bijele.

"Ja uvijek navijam za srpske klubove, bez daljnjeg. Zvezdaš sam, ali je Partizan broj dva tu, sa kim god."

Tagovi

Novak Đoković Tenis Atina

