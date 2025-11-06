logo
Đoković nakon trijumfa u Atini "progovorio" grčki

Đoković nakon trijumfa u Atini "progovorio" grčki

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković izgovorio je tri riječi na grčkom i izazvao potpuni haos u dvorani u Atini. Od izvještača MONDA iz Atine.

Đoković pričao na grčkom nakon pobjede protiv Nune Boržeša Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Novak Đoković izazvao je delirijum u Atini poslije pobjede. Savladao je Nuno Boržeša, prošao u polufinale i onda je publika poludjela. Dovoljno je bilo da izgovori tri riječi na grčkom da napravi haos.

"Prota o teos", izgovorio je Novak i to je oduševilo sve. U prevodu to znači "Bog prvo".

Pogledajte

01:56
Novak Ðoković izjava posle pobede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poslije toga je analizirao meč i pobjedu (7:6, 6:4).

"Moram da priznam da me je Nuno malo iznenadio. Vodili smo veliku borbu. Par poena je presudilo, molim vas da ga pozdravite aplauzom", rekao je Novak

"Dobro je vjerovati instinktima"

Priznao je Đoković da mu je servis mnogo pomogao u završnici prvog seta kada se suočavao sa brejk loptama.

"Pomogao mi je servis, posebno na dvije brejk lopte u prvom setu. Rizikovao sam tada sa jačim drugim servisom. Rizik se isplatio, ponekad je dobro vjerovati instinktima. I želim da se zahvalim navijačima na sjajnoj podršci", zaključio je Đoković.

