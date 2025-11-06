Slavlje Novaka u Atini: Đoković savladao Portugalca i plasirao se u polufinale

Novak Đoković pobijedio je Nunu Boržeša i prošao u polufinale turnira u Atini.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković prošao je u polufinale turnira u Atini. Pobijedio je Nunu Boržeša u četvrtfinalu - 7:6 (7:1), 6:4. Dva slična seta, jedina razlika bio je jedan brejk koji je napravio u drugom. Nešto što nije uspio u prvom setu. Za prolaz u finale igraće protiv boljeg iz meča između Markosa Đirona i Janika Hanfmana.

Najbolji teniser svih vremena nalazi se tako na dva koraka od 101. titule u karijeri. Za to će prvo čekati ishod drugog meča, a onda je mogući rival na drugoj strani Lorenco Museti koji će igrati protiv Sebastijana Korde koji je izbacio Miomira Kecmanovića.

Zanimljivo je i da je za Italijana ovo ključni turnir, pošto ako ne osvoji titulu neće izboriti plasman na Završni masters u Torinu.