logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slavlje Novaka u Atini: Đoković savladao Portugalca i plasirao se u polufinale

Slavlje Novaka u Atini: Đoković savladao Portugalca i plasirao se u polufinale

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković pobijedio je Nunu Boržeša i prošao u polufinale turnira u Atini.

Đoković pobijedio Boržeša u Atini Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković prošao je u polufinale turnira u Atini. Pobijedio je Nunu Boržeša u četvrtfinalu - 7:6 (7:1), 6:4. Dva slična seta, jedina razlika bio je jedan brejk koji je napravio u drugom. Nešto što nije uspio u prvom setu. Za prolaz u finale igraće protiv boljeg iz meča između Markosa Đirona i Janika Hanfmana.

Najbolji teniser svih vremena nalazi se tako na dva koraka od 101. titule u karijeri. Za to će prvo čekati ishod drugog meča, a onda je mogući rival na drugoj strani Lorenco Museti koji će igrati protiv Sebastijana Korde koji je izbacio Miomira Kecmanovića.

Zanimljivo je i da je za Italijana ovo ključni turnir, pošto ako ne osvoji titulu neće izboriti plasman na Završni masters u Torinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković ATP Atina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC