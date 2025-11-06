"Novak mi je obećao, ali se nije javio": Đoković razočarao velikog prijatelja i "šmugnuo" u Atinu

Francuski teniser Nikola Maju otkrio je da mu je Novak Đoković obećao da će igrati zajedno na njegovom oproštaju.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nekada najbolji teniser svijeta u konkurenciji dublova Nikola Mau iznenađen je odlukom Novaka Đokovića da igra u Atini, na turniru koji organizuje njegova porodica. Francuz smatra da je bilo logičnije da Novak igra na Mastersu u Parizu, a potom na Završnom turniru koji startuje u nedjelju 9. novembra. Ipak, njegovo učešće je i dalje neizvjesno i konačnu odluku će donijeti nakon što okonča takmičenje u Grčkoj.

Mau se nedavno penzionisao, Đoković mu je posvetio objavu na Instagramu, ali do sada nije poznato koje obećanje mu je srpski as dao. Planirali su da odigraju zajednički dubl na Francuzovom oproštaju od tenisa nakon 25 godina duge karijere.

"Ne razumijem ovaj raspored turnira u Atini, čak i ako ga njegova porodica organizuje" rekao je petostruki grend slem šampion u dublu i dodao:

"Bilo je logično da igra u Šangaju, a zatim u Parizu, pošto je Atina u sedmici prije ATP finala. Turnir se završava dan prije početka Završnog mastersa, ovaj raspored nije baš koherentan", kaže Francuz.

Čekao Đokovića uzalud

Nicolas Mahut, 25 ans de passion



Retour sur l'hommage rendu par le tournoi à la légende du tennis français ▪️https://t.co/XfhthjFIWHpic.twitter.com/G57iRCpylZ — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 1, 2025

Francuz je otkrio da je Đoković pristao da mu bude partner u dublu ako bude igrao u Parizu, ali je Srbin na kraju odlučio da ne učestvuje.

"U početku sam nekako čekao Novaka, koji mi je na Rolan Garosu rekao: 'Ako dođem u Pariz, obećavam da ćemo igrati zajedno.' Na kraju nije došao, tako da mi nije bilo svejedno", objasnio je Maju.

Nakon Mauovog penzionisanja, Đoković ga je ispratio riječima: "Bravo Niko, čestitam ti na briljantnoj karijeri." Ipak, izgleda da je mogao da uradi nešto više za njihovo prijateljstvo.