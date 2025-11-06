logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novak mi je obećao, ali se nije javio": Đoković razočarao velikog prijatelja i "šmugnuo" u Atinu

"Novak mi je obećao, ali se nije javio": Đoković razočarao velikog prijatelja i "šmugnuo" u Atinu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Francuski teniser Nikola Maju otkrio je da mu je Novak Đoković obećao da će igrati zajedno na njegovom oproštaju.

Novak Đoković obećao da će igrati na oproštaju Nikole Maua Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nekada najbolji teniser svijeta u konkurenciji dublova Nikola Mau iznenađen je odlukom Novaka Đokovića da igra u Atini, na turniru koji organizuje njegova porodica. Francuz smatra da je bilo logičnije da Novak igra na Mastersu u Parizu, a potom na Završnom turniru koji startuje u nedjelju 9. novembra. Ipak, njegovo učešće je i dalje neizvjesno i konačnu odluku će donijeti nakon što okonča takmičenje u Grčkoj.

Mau se nedavno penzionisao, Đoković mu je posvetio objavu na Instagramu, ali do sada nije poznato koje obećanje mu je srpski as dao. Planirali su da odigraju zajednički dubl na Francuzovom oproštaju od tenisa nakon 25 godina duge karijere.

"Ne razumijem ovaj raspored turnira u Atini, čak i ako ga njegova porodica organizuje" rekao je petostruki grend slem šampion u dublu i dodao:

"Bilo je logično da igra u Šangaju, a zatim u Parizu, pošto je Atina u sedmici prije ATP finala. Turnir se završava dan prije početka Završnog mastersa, ovaj raspored nije baš koherentan", kaže Francuz.

Čekao Đokovića uzalud

Francuz je otkrio da je Đoković pristao da mu bude partner u dublu ako bude igrao u Parizu, ali je Srbin na kraju odlučio da ne učestvuje.

"U početku sam nekako čekao Novaka, koji mi je na Rolan Garosu rekao: 'Ako dođem u Pariz, obećavam da ćemo igrati zajedno.' Na kraju nije došao, tako da mi nije bilo svejedno", objasnio je Maju.

Nakon Mauovog penzionisanja, Đoković ga je ispratio riječima: "Bravo Niko, čestitam ti na briljantnoj karijeri." Ipak, izgleda da je mogao da uradi nešto više za njihovo prijateljstvo.

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC