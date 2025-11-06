Sve o meču Novaka Đokovića: Kada počinje, gdje da gledate i sa kim igra

Novak Đoković od 17 časova igra sa Nunom Boržesom. Ovo je sve što treba da znate o tom meču.

Novak Đoković je počeo takmičenje u Atini pobjedom nad Alehandrom Tabilom 7:6, 6:1, a sada ga čeka duel sa Portugalcem Nunom Boržesom.

Meč je na programu od 17 časova po srpskom vremenu i moći ćete da ga pratite na kanalima "Arene sport" i naravno uz prenos na MONDU.

Ko je rival?

Ovo će biti prvi meč Novaka sa Portugalcem koji je trenutno 47. teniser na planeti. Ima 28 godina, a u karijeri za sada ima jednu titulu. Dobar je i dublaš, stigao je do četvrfinala Australijan opena u dublu ove sezone. U singlu je na najvećim turnirima najviše dogura do četvrtog kola.

Svoj jedini pehar osvojio je u Švedskoj u julu 2024. kada je savladao Rafaela Nadala 6:3, 6:2, a od šest titula na čelendžerima jednu jeuzeo protiv Miljana Zekića. Jedini šut kada je savladao igrača iz Top 10 bilo je ove godine kada je na Rolan Garosu šokirao Kaspera Ruda.

Šta ako pobijedi?

Ukoliko Novak savladao Boržesa u četvrfinalu rival u polufinaču biće bolji iz duela Markusa Đirona i Janika Hanfmana. A prije toga ćemo gledati četvrfinale Sebastijana Korde i Miomira Kecmanovća. ao i duel Aleksandra Milera i Lorenca Musetija.

