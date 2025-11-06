Novak Đoković je poslije pobjede protiv Alehandra Tabila imao emotivan momenat na terenu sa ljudima koje niko nije mogao da prepozna. Od izvještača MONDA iz Atine.

Novak Đoković želi da osvoji 101. titulu u karijeri i da bi u tome uspeo moraće da dobije još tri meča. Prva prepreka na tom putu mu je Nuno Boržeš (Portugal) i njihov meč igra se danas od 17 časova po srpskom, odnosno 18 sati po lokalnom vremenu. Na startu je srpski igrač pobijedio Alehandra Tabila (Čilea), a posle tog meča imao je emotivan momenat koji se završio u suzama, plakao je kao kiša.

Odgledao je emotivan snimak posvećen njegovom "teniskom ocu" Nikoli Piliću i poslije toga je briznuo u plač. Na teren "OAKA Arene" doveo je i šestoro ljudi koji su imali posebnu vezu upravo sa legendarnim Nikijem. Mnoge od njih ljudi su vidjeli po prvi put. Ono što je jasno jeste da su se svi oni zajedno na istom mjestu u javnosti pojavili prvi put i mnogi su se zapitali ko su. Donosimo vam i odgovor na to pitanje.

U pitanju su Lado Čikaladze (40), Petar Bašić (48), Oliver Poturiček (52), Peter Šuster (43), Kostas Zaraklanis (39), a jedina dama među njima bila je Ana Jovanović (40).

Zašto su oni bili na terenu?

Ko su ljudi pred kojima je Novak plakao? Neke od njih nije vidio 20 godina

Šta povezuje sve ljude koji su bili na terenu legendarne košarkaške dvorane? Pa, čuveni Nikola Pilić koji je preminuo 22. septembra 2025. godine. Svi oni radili su sa njim i mnogo im je pomogao u karijeri, uglavnom je to bilo kroz njegovu čuvenu akademiju pošto su se svi bavili tenisom, neki sa manje, a neki sa više uspjeha.

Svima njima Pilić je pomogao na ovaj ili onaj način i svi oni pojavili su se u Atini da mu odaju počast na taj način. Po njihovim emotivnim reakcijama i moglo je da se vidi koliko je Niki uticao na njihove živote i karijere.

Šta je Đoković pričao kroz suze?

Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića

Poslije gledanja kratkog snimka o Piliću, Novak je uzeo mikrofon i kroz suze održao govor. Prvo se obratio spomenutoj šestorki koja je stajala na terenu.

"Bio je dio moje familije, pomogao mi je mnogo. Ne bih bio ovo što sam danas, da nije bilo njega. Zaslužio je omaž i poštovanje. Sa mnom su ovdje moji prijatelji i ljudi sa kojima sam odrastao. Većina njih je bila dio mog detinjstva, razvoja. Nevjerovatno je vidjeti ih, neke od njih nisam vidio i duže od 20 godina. Hvala vam što ste došli u Atinu", rekao je Novak.

Uspio je da dođe do daha, da se smiri, pa da završi svoje izlaganje.

"Niko nije bio teniski otac samo meni i mojoj braći Đorđu i Marku, već i mnogim drugima. Sa kim god da je radio, šta god da je dotakao pretvarao je u zlato. Bio je prvenstveno divan čovjek, osoba koja je uvijek pomagala drugima i davala drugima sve. Nikada nije tražio pažnju i slavu zbog toga. Najveći je trener u istoriji Dejvis kupa, pet puta je osvojio takmičenje, sa tri različite države, sa Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom. Nikada to neće biti zaboravljeno", zaključio je Đoković.

