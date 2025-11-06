"Pričao sam sa Novakom, dolazimo da gledamo Partizan": Kecmanović otkrio plan za Pirej, spomenuo i Željka

Miomir Kecmanović je poslije pobjede u Atini otkrio da je razgovarao sa Novakom Đokovićem i da je plan da idu na meč Olimpijakosa i Partizana. Od izvještača MONDA iz Atine.

Miomir Kecmanović prošao je u četvrtfinale turnira u Atini. Poslije velikog preokreta je savladao Lućana Darderija (4:6, 6:2, 6:3). Poslije toga je pričao sa novinarima. Na pitanje MONDA je otkrio da sa Novakom Đokovićem planira da ide da gleda meč Evrolige između Olimpijakosa i Partizana u petak (21.15 po lokalnom vremenu, 20.15 po srpskom).

"To jeste plan. Pričali smo od početka nedjelje. Da se nadam da ću dogurati da bi išli da gledamo. Ne znam da li će on ići da gleda, ja bih išao sigurno. Mislim da će to da bude fenomenalno iskustvo", rekao je Kecmanović.

Jedno od pitanja kolega iz Grčke bilo je u vezi toga što se turnir igra u "OAKA areni" i da je tu najuspješniji trener Željko Obradović, a da je Novak najbolji teniser.

"Njih dvojica su mnogo, mnogo veći od mene. Srećan sam što mogu da igram u ovoj dvorani. Lijepo je imati takve ljude na koje možeš da se ugledaš", nasmijao se Miša.

O Troickom i poljupcu od protivnika

U drugom setu, pri rezultatu 4:2 je Miomir obavio kratak razgovor sa trenerom Viktorom Troickim, a onda je razbio protivnika. Šta mu je rekao?

"Nismo ništa specifično. Više u fazonu da je sve okej, da dobro igra, da držim pod kontrolom i tako da nastavim. Nije bilo puno šta je trebalo da mi kaže. Osjećao sam se dobro na terenu od kada sam počeo da igram na kraju prvog seta. Bio sam komotan na terenu, lijepo sam odigrao.

U trećem setu je Miša osvojio jedan spektakularan poen, Darderije ostao da leži na zemlji, a kada je ustao poslao je Srbinu poljubac što je nasmijalo sve.

"Mi smo jako dobri van terena, nije to ništa čudno. Družimo se i van, bio je lijep poen, lijepo od njega. Može da odreaguje i na kontra stranu. Lijepo od njega da i dok je borba da može da odreaguje prijateljski", nasmijao se srpski igrač.

Da li razmišlja o finalu sa Novakom?

Upitan je Kecmanović i da li možda razmišlja o potencijalnom finalu sa Novakom Đokovićem jer su u suprotnim dijelovima žrijeba.

"Imam dva protivnika koja bih morao da pobijedim prije toga, nadam se da ću uspjeti da ih pobijedim. Bilo bi lijepo, ali prvo imam Kordu koji me je dobio prošli put. Sviđa mi se ovdje, uživam u Atini, volio bih samo da ima više publike", jasan je Miomir.

Za kraj je pričao o psihološkoj strani i o tome kako je ostao miran u momentima kada je Darderi bio bijesan i dok je bacao reket.

"Ima i kada ja nisam, već volim da pričam svašta. Trudim se, znam da mi smeta i da mi odmaže ako pričam sam sa sobom, trudim se to da držim pod kontrolom. Znači mi podrška sa tribina, iako nije u Beogradu, da bude kao da smo kod kuće", zaključio je Kecmanović.

