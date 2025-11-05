Đoković blizu da sruši Nadala po broju četvrtfinala: Federer mu mnogo bježi

Jedan od rijetkih rekorda koje je Đoković ostavio najvećim rivalima.

Novak Đoković plasirao se u još jedno četvrtfinale u karijeri, a na narednom turniru na kome bude igrao mogao bi da obori rekord Rafaela Nadala. Malo je dostignuća koje je Srbin prepustio nekada najvećim rivalima, ali svaki preostali mu je dodatna motivacija.

Srpski as je u Atini savladao Čileanca Alehandra Tabila poslije borbe u dva seta i plasirao se među osmoricu najbolji po 225. put u karijeri, dok je Nadalu to pošlo za rukom čak 226 puta. Đoković je prvo četvrtfinale na ATP turu obezbijedio davne 2006. godine kada je imao samo 18 godina, a desilo se to na turniru u Zagrebu.

Petorica igrača sa najviše četvrtfinala

Čovjek koji je ostvario najviše četvrtfinala u svojoj karijeri je Džimi Konors - 276. To ne treba da čudi jer je legendarni as i dalje nedodirljiv sa najvećim brojem osvojenih trofeja na ATP turu - 109. Slijedi Rodžer Federer sa 245, pa Nadal sa 226 i Đoković sa 225. Top 5 kompletira Ivan Lendl sa 217. Novak će morati još malo da sačeka na novo dostignuće, makar do Australijan Opena gdje se očekuje da krene u pohod na 25. grend slem titulu.

Motivacija nisu samo rekordi

Zašto Đoković i dalje igra tenis? Koja je njegova motivacija? "Postoje i neki drugi razlozi koji su za mene privatni i suptilni, ali i poslovni razlozi. Dakle, postoje različiti razlozi koji me tjeraju da nastavim da se takmičim. Ne radi se samo o uspjesima. Kada uspijete da upotpunite dostignuća olimpijskom zlatnom medaljom, da, malo je čudno vratiti se na turnire i sve to ponoviti. Istovremeno, naravno, to je i izvor inspiracije, jer osjećate da i dalje imate motivaciju i žeđ da idete ka više", rekao je nedavno je Novak.