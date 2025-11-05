Novak Đoković igraće protiv Nuna Boržeša u četvrtak od 17 časova po našem vremenu u četvrtfinalu turnira u Atini. Od izvještača MONDA iz Atine.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković (38) saznao je kada igra protiv Nuna Boržeša (28) u četvrtfinalu turnira u Atini. Taj meč na programu je u četvrtak od 17 časova po srpskom, odnosno 18 časova po lokalnom vremenu. To je informacija koja će da oduševi navijače i u Srbiji i u Grčkoj.

Svi oni koji žele da gledaju duel srpskog asa uživo, moći će to da urade poslije posla i svih obaveza pošto se meč igra u večernjem terminu. Nešto slično važi i za one koji planiraju meč da prate iz Srbije, taman kada završe sa dnevnim obavezama.

Vidi opis Novak Đoković saznao kad igra u Atini Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Novak Ðoković plače zbog Nikole Pilića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zanimljivo je i da će ovo biti prvi međusobni duel srpskog i portugalskog igrača. Nikada ranije se nisu sastali, a Nuno je trenutno na 47. mjestu na rang-listi. Još se ne zna ko će igrati u drugom četvrtfinalu u tom dijelu žrijeba, jer se tokom dana igraju preostali mečevi osmine finala. U tom dijelu je projektovan Brendon Nakašima (Amerika) koji je četvrti nosilac.