Novak Đoković saznao kad igra u Atini

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
Novak Đoković igraće protiv Nuna Boržeša u četvrtak od 17 časova po našem vremenu u četvrtfinalu turnira u Atini. Od izvještača MONDA iz Atine.

Đoković Boržeš termin Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković (38) saznao je kada igra protiv Nuna Boržeša (28) u četvrtfinalu turnira u Atini. Taj meč na programu je u četvrtak od 17 časova po srpskom, odnosno 18 časova po lokalnom vremenu. To je informacija koja će da oduševi navijače i u Srbiji i u Grčkoj.

Svi oni koji žele da gledaju duel srpskog asa uživo, moći će to da urade poslije posla i svih obaveza pošto se meč igra u večernjem terminu. Nešto slično važi i za one koji planiraju meč da prate iz Srbije, taman kada završe sa dnevnim obavezama.

Zanimljivo je i da će ovo biti prvi međusobni duel srpskog i portugalskog igrača. Nikada ranije se nisu sastali, a Nuno je trenutno na 47. mjestu na rang-listi. Još se ne zna ko će igrati u drugom četvrtfinalu u tom dijelu žrijeba, jer se tokom dana igraju preostali mečevi osmine finala. U tom dijelu je projektovan Brendon Nakašima (Amerika) koji je četvrti nosilac.

