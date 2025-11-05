Đoković natjerao Grke da mu kliču u Atini: Ovacije na tribinima samo zbog jednog poteza Srbina

Novak Đoković u Atini je navijače pozdravio na grčkom.

Izvor: Screenshot/Twitter/@TennisTV

Novak Đoković ne prestaje da oduševljava navijače, već je uveliko poznato da svakoj zemlji domaćinu pokušava da uzvrati zahvalnost za gostoprimstvo, a tako je bilo i ovog puta. Imali smo priliku da čujemo najboljeg svih vremena kako govori na kineskom, italijanskom, španskom, francuskom jeziku, a sada je srpski poliglota propričao i na grčkom.

Nakon pobjede nad Čileancem Alehandrom Tabilom u prvom odigranom meču na novom turniru, Novak se obratio publici, a kako to obično biva ona mu je uzvratila ovacijama. "Pozdrav svima, volim vas", rekao je Novak na grčkom, na opšte oduševljenje navijača u dobro poznatoj evroligaškoj kući Panatinikosa, OAKA dvorani.

"Još učim grčki, izvinite. Osjećam se ovdje kao kod kuće. Došao sam prije par mjeseci, bio sam uzbuđen, Srbi vole Grčku mnogo. Istorijski, religijski, kulturološki smo povezani. Sjajno su me dočekali, na prijateljski i ljudski način. Atina je u mom srcu", nastavio je Srbin, ali na engleskom.

Bilo kako bilo, Đoković je još jednom pokazao poštovanje prema zemlji koja ga je ugostila. Uostalom, Atina je sada njegov novi dom, a nema sumnje da će najbolji teniser svih vremena naučiti i jezik novih domaćina.