Đokovića potpuno otpisali na mjestu gdje je "besmrtan": Italijan šokirao, veće šanse daje njemu nego Novaku

Da li će najbolji teniser ikada ponovo uspjeti da demantuje tenisku javnost?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković će po svemu sudeći igrati na Završnom turniru u Torinu. Na zvaničnu potvrdu ćemo morati da sačekamo, pošto se srpski as trenutno nalazi u Atini gdje će nastupiti na događaju serije 250. Novak je 18. put u karijeri obezbijedio plasman na turnir gdje se takmiče osmorica najboljih, a uradio je to odmah Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Ipak, dio teniske javnosti mu ne daju mnogo šansi protiv Italijana i Španca koji dominiraju na turu trenutno.

Činjenica je da Đoković nije uspio da im parira na najvećim turnirima, poražen je u sva četiri polufinala, ali nema sumnje da je velika prijetnja po rivale na kom god turniru da igra. Poznati Italijan Paolo Bertoluči smatra da samo jedan igrač može da "pomrsi račune" Sineru i Alkarazu, a to nije Đoković.

"Siner ima veliko samopouzdanje, a samopouzdanje sa kojim dolazi u ATP finale govori o igraču koji se nikoga ne plaši i zna šta želi da postigne. Alkaraz je imao fizički problem u Parizu, ali ćemo ga ponovo vidjeti konkurentnog u Torinu. Ostali, iako opasni u pojedinim mečevima, djeluju daleko od njihovoh novoa", kaže nekadašnji teniser.

Zašto Zverev ispred Đokovića?

Od šest igrača koji će se pridružiti Alkarazu i Sineru u Torinu, Bertoluči vjeruje da samo jedan može da izazove njih dvojicu. "Možda samo Zverev, ako bude imao savršen dan, može da ih ugrozi, ali nema garancije da će moći da ih pobijedi. Kada su Siner i Alkaraz u žrijebu, teško je zamisliti drugačije finale. Oni su dva velika favorita i biće i u Torinu."

Osim Đokovića, Nijemac je jedini igrač u ovogodišnjoj konkurenciji sa više titula na ATP Završnom turniru, pošto ih ima dvije. Đoković je neprikosnoven sa 7, dok Siner ima jednu.