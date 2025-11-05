logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokovića potpuno otpisali na mjestu gdje je "besmrtan": Italijan šokirao, veće šanse daje njemu nego Novaku

Đokovića potpuno otpisali na mjestu gdje je "besmrtan": Italijan šokirao, veće šanse daje njemu nego Novaku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Da li će najbolji teniser ikada ponovo uspjeti da demantuje tenisku javnost?

Paolo Bertoluči otpisao Đokovića na Završnom mastersu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković će po svemu sudeći igrati na Završnom turniru u Torinu. Na zvaničnu potvrdu ćemo morati da sačekamo, pošto se srpski as trenutno nalazi u Atini gdje će nastupiti na događaju serije 250. Novak je 18. put u karijeri obezbijedio plasman na turnir gdje se takmiče osmorica najboljih, a uradio je to odmah Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Ipak, dio teniske javnosti mu ne daju mnogo šansi protiv Italijana i Španca koji dominiraju na turu trenutno.

Činjenica je da Đoković nije uspio da im parira na najvećim turnirima, poražen je u sva četiri polufinala, ali nema sumnje da je velika prijetnja po rivale na kom god turniru da igra. Poznati Italijan Paolo Bertoluči smatra da samo jedan igrač može da "pomrsi račune" Sineru i Alkarazu, a to nije Đoković.

"Siner ima veliko samopouzdanje, a samopouzdanje sa kojim dolazi u ATP finale govori o igraču koji se nikoga ne plaši i zna šta želi da postigne. Alkaraz je imao fizički problem u Parizu, ali ćemo ga ponovo vidjeti konkurentnog u Torinu. Ostali, iako opasni u pojedinim mečevima, djeluju daleko od njihovoh novoa", kaže nekadašnji teniser.

Zašto Zverev ispred Đokovića?

Od šest igrača koji će se pridružiti Alkarazu i Sineru u Torinu, Bertoluči vjeruje da samo jedan može da izazove njih dvojicu. "Možda samo Zverev, ako bude imao savršen dan, može da ih ugrozi, ali nema garancije da će moći da ih pobijedi. Kada su Siner i Alkaraz u žrijebu, teško je zamisliti drugačije finale. Oni su dva velika favorita i biće i u Torinu."

Osim Đokovića, Nijemac je jedini igrač u ovogodišnjoj konkurenciji sa više titula na ATP Završnom turniru, pošto ih ima dvije. Đoković je neprikosnoven sa 7, dok Siner ima jednu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Završni masters

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC