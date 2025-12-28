logo
Obrt oko Aleksandra Mitrovića: Čak ni Duško Tošić nije uspio da pomogne

Obrt oko Aleksandra Mitrovića: Čak ni Duško Tošić nije uspio da pomogne

Aleksandar Mitrović neće promijeniti sredinu ove zime i ipak ostaje u Kataru uprkos spekulacijama o transferu.

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović po svoj prilici ostaje u Kataru u redovima Al Rajana, pošto je došlo do obrta oko njegovog transfera koji se spominje već duže od mjesec dana.

Mitrović je već duže vrijeme van terena, još od 14. oktobra nije odigrao nijedan meč za Al Rajan, nije poznato ni kada će se vratiti na teren, ali znamo da će to opet biti u opremi istog kluba. Spekulacije o navodnom povratku u Saudijsku Arabiju, odnosno čak i odlazak u Tursku, za sada ostaju samo san za srpskog napadača.

Povodom čudne situacije u kojoj se nalazi, oglasila se menadžerska agencija koja zastupa Aleksandra Mitrovića (agent mu je Pini Zahavi), koja tvrdi da neće doći do promjene sredine, makar ove zime.

"Od dolaska u Al Rajan Mitrović je odigrao četiri utakmice i na njima zabilježio učinak od tri gola i dvije asistencije. To pokazuje njegovu spremnost i visoki nivo spremnosti, jasno ističe koliko igra važnu ulogu u napadu kluba i čist je dokaz potpunog profesionalizma. Mitrović nema namjeru da napušta klub u bližoj budućnosti. On je i te kako važan igrač u Al Rajanovom sistemu", prenijeli su mediji iz Katara ove vijesti.

Nije uspio ni Duško Tošić

Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić pokušao je da Mitrovića "pošalje" u Bešiktaš, za koji je nekada igrao, ali izgleda da ni njegov uticaj u turskom klubu nije upalio jer su se crno-bijeli povukli iz pregovora.

Znamo da je Tošić "završavao" više velikih transfera od završetka karijere, između ostalog posredovao je i u dolasku Pjanića u Bešiktaš. Ovoga puta, makar za sada, nije uspio da pomogne Aleksandru Mitroviću da promijeni sredinu i vidjećemo kako će izgledati drugi dio sezone u Kataru za njega.

