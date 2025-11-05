"Kraj sa Piksijem bio je nesrećan": Mitrović ga ovim riječima ispratio iz reprezentacije

Aleksandar Mitrović prvi put govorio o rastanku sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Izvor: MN PRESS

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović (31) oglasio se uoči kraja kvalifikacija za Mundijal, u kojem neće učestvovati zbog povrede. Tako će silom prilika propustiti priliku za susret sa Veljkom Paunovićem, novim selektorom "orlova" koji će povesti nacionalni tim u mečeve protiv Engleske u četvrtak (13.11) i Letonije u nedjelju (16.11).

Prije svega, rekao je da je bio nesrećan kraj reprezentacije i Piksija, pod kojim je igrao godinama i bio heroj kvalifikacija za Katar 2022, a potom i učesnik Evropskog prvenstva u Njemačkoj 2024. Iako su u posljednjoj zajedničkoj utakmici, protiv Albanije, imali i na trenutak neprijatnu scenu u kojoj je Piksi izvadio iz igre šokiranog kapitena, Mitrović ga je ispratio iz lijepu poruku.

"Nažalost, kraj je bio nesrećan, jer je on uradio zaista dobar posao sa reprezentacijom. Igrali smo na dva Svjetska prvenstva, otišli na Evropsko poslije više od 20 godina. Mislim da čak ima i najviše pobjeda od svih selektora u istoriji naše reprezentacije".

"Naravno, bilo je i loših trenutaka tokom zajedničkog puta, ali to je fudbal, to je život... Zahvalni smo mu na svemu što je uradio, a sada gledamo u budućnost. Novi selektor će imati dobar tim i talentovane mlade igrače. Pa da vidimo šta će donijeti budućnost", rekao je Mitrović za "Flashscore".

Upitan da li je Mundijal 2026. njegov konačan cilj sa reprezentacijom, Mitar je podsjetio da više situacija ne zavisi samo od Srbije.

"Nadam se, ali sada više ništa ne zavisi od nas. Izgubili smo neke bodove koje nismo smeli, i sada imamo dva teška meča - sa Letonijom i posebno u Engleskoj. Moramo pokušati da ostvarimo što bolje rezultate kako bismo ostali u igri i pritisli ekipe ispred nas".

"Mislim da imamo dobar tim, dobre mlade igrače, i već smo ranije napravili sjajne stvari zajedno. Ako imamo makar malu šansu, moramo da se borimo i vidimo šta će biti."

Poslije osam godina u Engleskoj i dve u saudijskom Al-Hilalu, ovog ljeta je prešao u Al-Rajan iz Katara.

"Mislim da sam sada u najboljim godinama. Prošao sam mnogo toga, u Engleskoj, sa reprezentacijom na Svjetskim prvenstvima i Evropskim prvenstvima... Nadam se da svojim iskustvom mogu pomoći saigračima, posebno mlađima, da podignu nivo igre. Moj glavni posao ovdje je da postižem golove i pomažem timu da pobjeđuje. Nadam se da ću u tome uspjeti, ali i da ću pomagati i savjetovati na treninzima", kazao je Mitrović.