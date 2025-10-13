"Nadamo se da će Albanija napraviti kiks": Aleksandar Mitrović otkrio kako pomaže selektoru

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović najavio meč protiv Andore.

Izvor: MN PRESS

Fudbalskoj reprezentaciji Srbije ostale su samo teoretske šanse da se plasira na Svjetsko prvenstvo, a u mnogo boljem položaju od "orlova" je Albanija, koja ih je savladala u subotu uveče u Leskovcu. Nakon tog meča Dragan Stojković Piksi napustio je tim, a Fudbalski savez Srbije odlučio da selektor mlade reprezentacije Zoran Mirković povede ekipu u Andoru. Sudeći po konferenciji, jedan od njegovih pomoćnika biće i kapiten Aleksandar Mitrović.

Rekorder nacionalnog tima po broju golova u dresu sa državnim grbom istakao je na konferenciji za medije da sada ima dvije uloge. Prije toga otkrio je da se reprezentativci Srbije nadaju kiksevima Albanije do kraja kvalifikacija, iako šanse za plasman na drugo mjesto nisu velike.

"Težak i bolan rezultat, težak period za cijelu reprezentaciju. Poslije teškog poraza, uvijek želite da sljedeća utakmica dođe što prije i to je pozitivna stvar u ovom trenutku. Koliko je prošlo, dan-dva? Duel sa Andorom je od velike važnosti za cijelu ekipu. Ništa ne zavisi od nas, ali da bismo ostali u igri do posljednje utakmice, moramo da uradimo sve što je do nas i da probamo da ostvarimo tri pobjede. Naravno, ostaje nam nada da će i drugi rezultati ići nama naruku i da će Albanija napraviti neki kiks do kraja kvalifikacija", rekao je kapiten Srbije Aleksandar Mitrović.

Kao jedan od naiskusnijih igrača u timu, Mitrović razgovara sa ostatkom tima, ali i sa novim stručnim štabom kako bi se na najbolji način pripremio meč koji Srbiju može da ostavi u kalkulacijama za Mundijal.

"U fudbalu nema puno vremena ni za slavlje poslije velikih pobjeda, ni za tugu poslije poraza. Ovo će da boli još dugo, ali nemamo izbora. U ekipi je mnogo mladih igrača i ovo je veliki test za sve te momke. Moramo da izvučemo pouke i da nastavimo naprijed", rekao je Mitrović i dodao:

"Meni je fokus da malo pomognem selektoru. Iskreno, ne razmišljam o het-triku. Kao jedan od starijih pričam sa igračima, da malo dignem ekipu, moral, atmosferu. Da im kažem da je sutrašnja utakmica bitna za nas. U ovom trenutku je najmanje bitno ko će dati gol. Treba samo da ostvarimo pobjedu. Prioritet je da se dobije utakmica, kako znamo i umijemo."