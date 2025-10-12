Piksi nije htio sa ekipom u avion: Reprezentacija Srbije bez njega doputovala na utakmicu kvalifikacija

Selektor Dragan Stojković Piksi nije htio da ide u Andoru, pa je ekipa bez njega otišla po pobjedu u kvalifikacijama za Mundijal

"Putuje se za Andoru, a ja ne putujem, jer je iracionalno da putujem. Rekao sam im to (predsjedniku Džajiću i genseku Radujku) i saslušali su me. Rekao sam da najvjerovatnije ne idem za Andoru i da će utakmicu najvjerovatnije voditi moj pomoćnik, Goran Đorović", rekao je selektor Dragan Stojković u subotu u ponoć, na konferenciji poslije debakla Srbije protiv Albanije.

I zaista, dan kasnije, dok se u javnosti licitira da li će ga zamijeniti Veljko Paunović, Vladan Milojević ili neko treći, Stojković je ostao kod kuće, a ekipa je bez njega otputovala na gostovanje Andori (utorak, 20.45 časova).

Pod vođstvom selektora mlade reprezentacije Zorana Bate Mirkovića, reprezentativci Srbije će u gradu Enkamp u ponedjeljak trenirati i spremati za meč kvalifikacija u utorak, u kojem će igrati da sačuvaju bar teoretsku šansu da će otići na Mundijal.

Pogledate kako je izgledao prvi put reprezentacije bez odlazećeg selektora Dragana Stojkovića Piksija još od marta 2021, kada je preuzeo "orlove":

U posljednja 24 sata stigle su dvije informacije o mogućem nasljedniku Dragana Stojkovića. Najprije je odmah poslije utakmice "TV Arena sport" objavila da će to biti Veljko Paunović, a onda je u nedjelju uveče "Sportski žurnal" najavio da će selektor ipak postati Vladan Milojević.

Sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije zakazana je za petak i ona će dati odgovor na to pitanje.