logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Crvena zvezda i Srbija? Vladan Milojević bi bio prvi na dvije stolice 1

I Crvena zvezda i Srbija? Vladan Milojević bi bio prvi na dvije stolice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Nakon što je najavljeno da će preuzeti Srbiju, Vladan Milojević i dalje je pod ugovorom na "Marakani"

Vladan Milojević bi mogao voditi i Zvezdu i Srbiju Izvor: MN PRESS

Beogradski list "Sportski žurnal" najavio je da će Vladan Milojević preuzeti reprezentaciju Srbije, što znači da bi od ovog mjeseca mogao paralelno da sjedi na klupi Zvezde i nacionalnog tima. Prema istom izvoru, šef struke crveno-bijelih biće imenovan na sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije 17. oktobra, dan prije utakmice Milojevićeve Zvezde i IMT-a na Marakani, kao uvod u gostovanje Bragi 23. oktobra.

Međutim, u slučaju da se ova najava ostvari, Milojević će imati ne jedan, već dva veoma zahtjevna posla istovremeno i radiće ih paralelno mesecima, s obzirom na to da je pod ugovorom sa Zvezdom do narednog ljeta, 2026. godine.

"Potpisujemo danas ugovor na dvije i po godine", rekao je generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić na promociji Vladana Milojevića u decembru 2023, najavivši tako ostanak najuspješnijeg trenera kluba bar do kraja sezone 2025/26. Svakako, trebalo bi ostaviti prostor za eventualne klauzule za "izlazak" iz ugovora, koje se ne saopštavaju svaki put.

U ovom trenutku, sve do nedjeljne najave njegove "selidbe" u FSS eventualni rastanak Milojevića i Zvezde ni na koji način nije bio tema, niti je bilo razloga ili povoda sa bilo koje strane za takve nagovještaje. Ipak, ako je Milojević zaista rekao "Da" na poziv iz Kuće fudbala u Staroj Pazovi i ako Izvršni odbor to potvrdi, sigurno je da će u ovako teškom trenutku reprezentacije pred njim biti ogroman posao, kakav već godinama radi i u Zvezdi.

Reprezentacija Srbije do sada nije imala selektora koji je paralelno vodio i tim i "A" selekciju. Da li bi to moglo da se promijeni sa Milojevićem? 

Anketa

Ko je najbolje rješenje za selektora Srbije?

  • Veljko Paunović

    64.38% (47)

  • Vladan Milojević

    8.22% (6)

  • Marko Nikolić

    5.48% (4)

  • Dejan Stanković

    6.85% (5)

  • Zoran Mirković

    2.74% (2)

  • Inostrani trener je rješenje

    12.33% (9)

Ko je najbolje rješenje za selektora Srbije?

Rezultati

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda orlovi Vladan Milojević

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ma može on to, svakako će reprezentacija biti drugom planu nema važnih utakmica za godinu dana

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC