I Crvena zvezda i Srbija? Vladan Milojević bi bio prvi na dvije stolice

Nakon što je najavljeno da će preuzeti Srbiju, Vladan Milojević i dalje je pod ugovorom na "Marakani"

Izvor: MN PRESS

Beogradski list "Sportski žurnal" najavio je da će Vladan Milojević preuzeti reprezentaciju Srbije, što znači da bi od ovog mjeseca mogao paralelno da sjedi na klupi Zvezde i nacionalnog tima. Prema istom izvoru, šef struke crveno-bijelih biće imenovan na sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije 17. oktobra, dan prije utakmice Milojevićeve Zvezde i IMT-a na Marakani, kao uvod u gostovanje Bragi 23. oktobra.

Međutim, u slučaju da se ova najava ostvari, Milojević će imati ne jedan, već dva veoma zahtjevna posla istovremeno i radiće ih paralelno mesecima, s obzirom na to da je pod ugovorom sa Zvezdom do narednog ljeta, 2026. godine.

"Potpisujemo danas ugovor na dvije i po godine", rekao je generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić na promociji Vladana Milojevića u decembru 2023, najavivši tako ostanak najuspješnijeg trenera kluba bar do kraja sezone 2025/26. Svakako, trebalo bi ostaviti prostor za eventualne klauzule za "izlazak" iz ugovora, koje se ne saopštavaju svaki put.

U ovom trenutku, sve do nedjeljne najave njegove "selidbe" u FSS eventualni rastanak Milojevića i Zvezde ni na koji način nije bio tema, niti je bilo razloga ili povoda sa bilo koje strane za takve nagovještaje. Ipak, ako je Milojević zaista rekao "Da" na poziv iz Kuće fudbala u Staroj Pazovi i ako Izvršni odbor to potvrdi, sigurno je da će u ovako teškom trenutku reprezentacije pred njim biti ogroman posao, kakav već godinama radi i u Zvezdi.

Reprezentacija Srbije do sada nije imala selektora koji je paralelno vodio i tim i "A" selekciju. Da li bi to moglo da se promijeni sa Milojevićem?