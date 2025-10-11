Piksi, vrijeme je, ovo zaista više ne ide: Ocjene reprezentacije Srbije u debaklu protiv Albanje

Srbija ima male šanse da se domogne Mundijala zbog poraza od Albanije, za koji su krivi i Piksi i svi igrači na terenu. I zbog toga je malo onih koji su položili.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Albanije (1:0) u Leskovcu, u najbitnijem meču kvalifikacija za Mundijal koji 2026. godine organizuju Kanada, SAD i Meksiko. Sada je situacija izuzetno teška i preteška i naš nacionalni tim ima minimalne, samo teoretske šanse da se domogne Svjetskog prvenstva - trećeg velikog turnira u nizu.

Nakon poraza od Albanije, koji će godinama brideti poput šamara, teško je bilo pozitivno ocijeniti bilo šta što su radili igrači Srbije. Mogli bismo možda da navedemo jednu odbranu Đorđa Petrovića u bezizlaznoj situaciji nadoknadi, energiju Strahinje Pavlovića u pokušaju da stvori bilo šta i debi Aleksandra Stankovića kao jedine relativno svijetle tačke izuzetno mračne noći na jugu Srbije.

Đorđe Petrović - 6,5

Potpuno nemoćan kod gola Reja Manaja, nakon što je imao nekoliko sitnih intervencija do tog trenutka. Odbranio zicer u posljednjim trenucima meča, da za nekoliko sekundi sačuva bilo kakvu nadu srpskog tima na terenu i preostale mrvice vjere srpskih navijača na tribinama da neće biti debakla. Stvarno nije mogao više od toga, jedino da krene u kazneni prostor gotiju, na skok u nadoknadi vremena.

Veljko Milosavljević - 5

Ispostavilo se da je imalo problema u prvom dijelu meča, svog debitantskog za seniorsku selekciju, iako nije moralo tako da bude. Nakon duela u kojem je bio neoprezan dosuđen je faul, nakon kojeg je Albanija stigla do prednosti. Imao niz nesigurnih reakcija svojstvenih debitantu, pod prevelikim pritiskom u jednoj od najbitnijih utakmica karijere. Vidjela se nervoza i nije jedini.

Miloš Veljković - 5

Izgubio je najvažniji duel na meču, protiv Berata Đimšitija koji mu se prišunjao sa leđa, nadskočio ga i vratio loptu na ivicu kaznenog prostora. Sticajem okolnosti. ona je nakon promašaja Arlinda Ajetija završila na voleju Reja Manaja, ali ne može Srbija da se tješi zbog toga. Morao je Veljković, kao najstariji i najiskusniji igrač u posljednjoj liniji tima, bolje da reaguje.

Strahinja Pavlović - 6

Mnogo borbenosti, kao što smo navikli od Strahinje Pavlovića. Vodio je desetine duela, ni u jednom trenutku mu nije ponestalo snage, priključivao se napadu kad god je bilo i milimetar prostora... Jednostavno, nije išlo. Probao je čak i da šutira ka golmanu Tomasu Strakoši, ali je njegova želja ostala bez nagrade večeras.

Andrija Živković (do 64. minuta) - 5,5

Pitanje je šta je Dragan Stojković želio od desnog krila reprezentacije Srbije, a da to nije dobio. Imao je izuzetno teške borbe u defanzivi, pokušavao da stvori šanse i na kraju bio prvi kandidat za izmjenu na večerašnjem meču. Čak i da je bio najlošiji igrač na terenu, sa čim se ne bismo saglasili, Živković je najviše uticao na domaću publiku u Leskovcu. Njegovi potezi budili su navijače, najčešće ih je gledao u oči i tražio podršku, a nakon svakog pokazivanja rukom da budu glasniji, navijači su ga poslušali.

Aleksandar Stanković (do 84. minuta) - 5,5

Prvih nekoliko kontakata sa loptom pokazali su kakvu "plemenitu" lozu predstavlja, kao da se samo naslonio na onih stotinjak nastupa koje je Dejan upisao u dresu Srbije. Bio je najbolji igrač u veznom redu Srbije, ali se to na ovakvom meču ne boduje mnogo. Stigao je u nacionalni tim na kraju kvalifikacionog ciklusa, ali za njega tek počinje karijera u kojoj će predvoditi Srbiju.

Nemanja Maksimović (do 75. minuta) - 5

U ranoj fazi meča imao spektakularno dodavanje spoljnim dijelom stopala ka Filipu Kostiću, koji je iz te akcije izborio korner za Srbiju. Kako je Srbija gubila početnu inicijativu i dominaciju na sredini terena, tako je njegova uloga nestajala. Ogromne probleme pravio mu je vezni red Albanije, a posebno su ga mučile duge lopte, kod kojih nekoliko puta nije ni ušao u duel.

Filip Kostić - 5

Odigrao je cijeli meč, što mu se ne dešava često, ali pitanje je da li će Piksi biti zadovoljan onim što je vidio od njega. Označio ga je kao igrača koji bi trebalo da "povuče", koji treba da bude lider, od kojeg očekuje više u dresu Srbije. Tako je i planirao početak meča, u kojem je bilo upadljivo da napadamo forsirajući Kostićevu stranu terena. Ipak, nije dobio mnogo, osim spremljene šanse za Dušana Vlahovića. Kostićevi najjači aduti nestali su sa godinama, a i u Leskovcu se vidjelo da mu nedostaje brzina kojom je svojevremeno pravio haos bekovima u igri "jedan na jedan". Sada mnogo češće mora da zastane, zaustavi loptu i okrene stranu - ili odigra najbližem igraču do sebe, unazad. I sa njegove i sa svih strana letjeli su ka kaznenom prostoru "centaršutevi radi centaršuteva", kako je to slikovito i tačno opisao kapiten Mitrović poslije meča.

Lazar Samardžić (do 75. minuta) - 5,5

Ušao je u meč sa mnogo energije, pri svakom istrčavanju u presing na licu mu se vidjelo da bi zagrizao loptu, a baš takvog želimo da ga gledamo. Kao i u onoj akciji kada je povukao loptu i našao Kostića, koji je Vlahoviću servirao zicer... Problem nastane kad Lazar postane nonšalantan, pa pokuša da progura loptu kroz noge rivala ili da ugrozi gol udarcem spoljnim delom kopčke, sa ivice kaznenog prostora. Lijepo se namjestio na udarac u 50. minutu meča, poslije lažnjaka. Pogodio Strakošu i nestao u nastavku meča, kada je trebalo da bude bolji. Da bude "desetka" Srbije, koja to još nije postala. I ne može samo Piksi biti odgovoran za to.

Dušan Vlahović - 5

Mogao je možda i bolje kada je raspalio po lopti i (tek) u 26. minutu prvi put zagrijao dlanove Tomasu Strakoši. Propustio je šansu da dovede Srbiju do prednosti nakon pola sata igre, kada ga je Filip Kostić pronašao u kaznenom prostoru kako to radi na treningu Juventusa. Kako je vrijeme odmicalo postajalo je sve jasnije da je tu priliku morao da riješi. Promašio je potom i treću izglednu priliku Srbije, ovog puta nakon što je sam kreirao poziciju za udarac. Sjajnim driblingom izbacio je Ajetija, a onda loptu poslao preko gola. Kreirao je šansu za Kostova, koji je loše zahvatio loptu. Bilo ga je najviše u napadu, što se i očekivalo, ali nije bilo njegovog gola, koji se takođe očekivao.

Aleksandar Mitrović (do 64. minuta) - 5

Fali mu još vremena da uhvati formu i to se vidhelo po osjećaju u nogama, prvih nekoliko dodavanja ka saigračima nije bilo dobro. Zapravo, Mitar je previše snage davao tim loptama. Tek tri dodira sa loptom u kaznenom prostoru Albanije nisu stil igre u kakvom Mitrović treba da se dokazuje. Kada već Srbija nije mogla u kazneni prostor, on je duele vodio na svim drugim dijelovima terena, između ostalog i protiv Broje kada je pomagao kao lijevi bek. Pitanje je da li je on trebalo da pokriva Manaja, kada je napadač Albanije hvatao volej sa 16 metara za pobjedonosni gol. Cijeli stadion je bio u šoku kad je ušla, kao što je i Mitar bio u šoku kada mu je Piksi javio da izlazi iz igre u 63. minutu.

Stefan Mitrović (od 64. minuta) - 5

Bez ikakvog učinka na igru, osim što je izazivao nervozne reakcije navijača na istočnoj tribini zato što je sporo izvodio aute. Istina, za to su djelimično krivi i saigrači, ali je utisak da je nekoliko minuta meča izgubljeno dok je lopta bila u rukama momka kojeg je Dragan Stojković Piksi poslao da možda i po prvi put u karijeri bude "krilni bek" po cijeloj desnoj strani.

Luka Jović (od 64. minuta) - 5

Šutirao u nadoknadi vremena, nije mnogo namučio Strakošu. Možda je mogao da dobije i crveni karton zbog "tuče" sa lijevim bekom Mitajom, kojeg je prvo oborio na zemlju, a zatim mu se i unosio u lice. Bio je to tipičan primjer nemoći - ne samo Lukine, već čitavog tima.

Dejan Zukić (od 75. minuta) - 5

Bez dovoljnog uticaja na igru u napadu Srbije. Nekoliko puta ostajao kao posljednji igrač da bi pokrenuo napade i poslao dugu loptu pred gol. 'Ajde da to pišemo kao plus, cijeni se inicijativa.

Vasilije Kostov (od 75. minuta) - 5

Imao priliku da se proslavi u 77. minutu meča, kada mu je Dušan Vlahović odigrao povratnu, ali nije zahvatio loptu na pravi način. Morao je bolje iz te situacije, a da li je uopšte morao da bude "trošen" u debiju sa 17 godina u ovako teškoj situaciji, po ovakvom terenu, pri ovakvoj nemoći Srbije? Iz omladinske reprezentacije prekomandovan je u "A" tim koji je u najtežoj situaciji u ovoj deceniji. Djeluje da je to ipak preveliki teret za bilo kog 17-godišnjaka. Bio bi i za Piksija, da je u ovakvom haosu ulazio u "A" tim Jugoslavije svojevremeno.

Andrej Ilić (od 84. minuta) - 5

Jednu loptu u kaznenom prostoru Albanije mogao je bolje da spusti saigračima. Imao veoma nezahvalnu ulogu, ušao je da bude treći napadač na terenu ekipe koja u tom trenutku nije imala klasičan vezni red i igrala je neku vrlo čudnu verziju fudbala. Dobio je šansu da se predstavi navijačima Srbije onda kada više niko nije imao iluziju da je nešto moglo da se uradi. Ni njemu ne bi trebalo suditi ni po tih nekoliko minuta, ni po nastupu u košmarnoj noći u Leskovcu.

Dragan Stojković - 5

Možda startna postava Srbije i nije bila loša, možda bismo potpuno drugu priču pričali večeras da je Dušan Vlahović pogodio iz dvije prilike koje je imao, ali... Nije. I zbog toga ćemo se mnogo više baviti manama srpskog tima, a selektor Dragan Stojković ih je ponovo otkrio. Zapravo, koje su biješe vrline ovog tima?

Srbija nije imala nikakvu strukturu na terenu dok je gubila od Albanije, u najbitnijem meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, a selektor Stojković na klupi nije imao rješenja. Slao je igrače na teren bez nekog reda, kao davljenik koji se hvata za slamku. Tako je sticajem okolnosti Stefan Mitrović igrao po desnom boku, debitovao Vasilije Kostov, a Andrej Ilić postao treći napadač na terenu - u društvu Vlahovića i Jovića, još jednog rezerviste. Očigledno je svima na stadionu djelovalo da su to izmjene pravljene tek da bi se mijenjalo, pa smo i u Leskovcu - koji Piksi voli, jer je na prethodna četiri meča bio čvrsto uz nacionalni tim - čuli da bi trebalo da ode. U finišu meča navijači su nekoliko puta skandirali "Piksi odlazi". I možda je zaista kraj ciklusa i nadanja da će otići na Mundijal zapravo vrijeme za novi početak reprezentacije - pod vođstvom novog selektora.