Sramna provokacija, Albanac u Leskovcu pokazivao orla: Bezobrazno se zatrčao ka tribini, napravio haos

Rej Manaj je dao gol Srbiji na kraju prvog poluvremena, a to nije mogao da proslavi sportski.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaleri Srbije šokantno su primili pogodak u posljednjem napadu prvog poluvremena meča sa Albanijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon toga smo vidjeli provokacije na terenu.

Nekadašnji napadač Barselone i Intera Rej Manaj je postigao pogodak u nadoknadi prvog dijela igre na asistenciju Arlinda Ajetija, a onda smo vidjeli njegov nesportski potez, Trčao je ka tribini poslije postignutog pogtka 28-godišnji špic sa rukama kojima je pokazivao albanskog orla. Pogledajte šta se potom desilo:

Pogledajte 00:40 Gol Albanije Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Vidjeli smo veliku gužvu nakon što je Manaj to uradio, a na kraju je poluvrijeme jedva privedeno kraju. Uspjeli su igrači da se smire i kada je sudija svirao kraj odmah su se uputuli u svlačionicu. Sudija je na kraju Manaju pokazao žuti karton

Pogledajte kako je to izgledalo još jednom: