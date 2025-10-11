logo
Sramna provokacija, Albanac u Leskovcu pokazivao orla: Bezobrazno se zatrčao ka tribini, napravio haos

Izvor mondo.rs
0

Rej Manaj je dao gol Srbiji na kraju prvog poluvremena, a to nije mogao da proslavi sportski.

Rej Manaj pokazivao orla nakon gola u Leskovcu Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaleri Srbije šokantno su primili pogodak u posljednjem napadu prvog poluvremena meča sa Albanijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon toga smo vidjeli provokacije na terenu.

Nekadašnji napadač Barselone i Intera Rej Manaj je postigao pogodak u nadoknadi prvog dijela igre na asistenciju Arlinda Ajetija, a onda smo vidjeli njegov nesportski potez, Trčao je ka tribini poslije postignutog pogtka 28-godišnji špic sa rukama kojima je pokazivao albanskog orla. Pogledajte šta se potom desilo:

Pogledajte

00:40
Gol Albanije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Vidjeli smo veliku gužvu nakon što je Manaj to uradio, a na kraju je poluvrijeme jedva privedeno kraju. Uspjeli su igrači da se smire i kada je sudija svirao kraj odmah su se uputuli u svlačionicu. Sudija je na kraju Manaju pokazao žuti karton 

Pogledajte kako je to izgledalo još jednom: 

Tagovi

fudbal Albanija orlovi Mundijal 2026

