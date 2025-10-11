Poslušajte kako je izviždana himna Albanije: Fudbaleri pjevali, cijeli stadion u Leskovcu reagovao

Himna Albanije je izviždana na startu meča u Leskovcu. Pogledajte kako je publika reagovala.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Srbija je dočekala Albaniju u Leskovcu na stadionu "Dubočica" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a meč je počeo intoniranjem albanske himne.

Himnu pod nazivom "Himna zastavi", publika u Leskovcu je dočekala zvižducima, a kamera je uhvatila fudbalere gostujućeg tima kako složno pjevaju ovu pjesmu. Pogledajte kako je to izgledalo u Leskovcu:

Pogledajte 01:15 Intoniranje himne Albanije u Leskovcu Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Srbija je ovaj meč dočekala na trećem mjestu na tabeli grupe K sa sedam bodova, jednim manje od Albanije koja ima odigranu utakmicu više. Letonija je iza sa pet bodova, Andora ima jedan bod, a prvoplasirana je Engleska sa 15 bodova.