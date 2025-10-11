Nacionalni tim Srbije u Leskovcu dočekuje Albaniju i nema pravo na kiks.
Srbija igra jedan od najvažnijih mečeva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, meč koji mora da dobije. Igraće protiv Albanije u Leskovcu (20.45 časova) i svjesni su pod kakvim su pritiskom. Pobjeda je imperativ, kako zbog neophodnih bodova u borbi za Mundijal, tako i zbog dodatnog značaja koji nosi ovaj meč zbog svega što se dešavalo u prošlosti.
Engleska je prva bez premca, ima maksimalnih 15 bodova i samo čudo može da je spriječi da prođe direktno na Mundijal. Za drugo mjesto boriće se Srbija i Albanija, "orlovi" trenutno imaju sedam bodova, poen manje od Albanaca i utakmicu manje.
Utakmica i dešavanja na terenu biće nešto što će svi da prate, ali u isto vrijeme pratiće se i dešavanja na tribinama. Bezbjednost je podignuta na maksimalni nivo i želi da se izbjegne bilo kakav incident kao što je bio "slučaj dron" i sve što se tada dešavalo...
Upoznajte ekipu Albanije
- Tomas Strakoša (golman, 30 godina, AEK Atina)
- Elseid Hisaj (desni bek, 31, Lacio)
- Arlind Ajeti (štoper, 32, Bodrum)
- Berat Đimšiti (štoper, 32, Atalanta)
- Mario Mitaj (levi bek, 22, Al-Itihad)
- Ćazim Lači (centralni vezista, 29, Rizespor)
- Kristjan Aslani (centralni vezista, 23, Torino)
- Julijan Šehu (defanzivni vezista, 27, Viđev Lođ)
- Armando Broja (centarfor, 24, Barnli)
- Rej Manaj (centarfor, 28, Šarža)
- Mirto Uzuni (krilo, 30, Ostin)
- Selektor: Silvinjo (51)
Prve fotografije sa stadiona "Dubočica"
Podsjetimo, Fudbalski savez Srbije nije pustio karte u slobodnu prodaju i donio niz mjera u skladu sa povećanim mjerama bezbjednosti.
UŽIVO SRBIJA – ALBANIJA: Piksi sve iznenadio sastavom
Dvojica suspendovanih u reprezentaciji Srbije
Podsjetimo, zbog suspenzija pravo nastupa nemaju Saša Lukić, vezista Srbije kojeg mijenja Stanković i Nikola Milenković, štoper na čije mjesto je uskočio Milosavljević.Izvor: MN PRESS
Kako je završeno u Albaniji?
Na utakmici Albanije i Srbije u Tirani 7. juna rezultat je bio 0:0.
Poznati Rumun sudi u Leskovcu
Rumunski sudija mađarskog porijekla Ištvan Kovač sudi meč Srbija - Albanija, a pomoćnici će biti takođe Rumuni Mihaj Marika i Ferenc Tunjogi, dok je četvrti sudija Horaciju Fešnik. VAR sudija je Nijemac Bastijan Dankert, a njegov asitent je takođe Nijemac, Paskal Miler.
Ištvan Kovač sudio je u Srbiji važne utakmice Crvene zvezde, protiv PSV Ajndhovena u Ligi šampiona početkom 2025. i protiv Glazgov Rendžersa u martu 2022, u nokaut-fazi Lige Evrope.Izvor: MN PRESS
Piksi iznenadio sve, kreću Stanković i Milosavljević!
Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi uvrstio je u startnu postavu i mladog štopera Bornmuta Veljka Milosavljevića (18) i centralnog vezistu Briža Aleksandra Stankovića (20), sina legendarnog Dejana Stankovića.
Petrović - Milosavljević, Veljković, Pavlović - Stanković, Maksimović - Živković, Samardžić, Kostić - Vlahović, Mitrović
Tabela otkriva koliko je važno
Reprezentacija Srbije ulazi u ovaj meč kao trećeplasirana i uzdrmana debaklom protiv Engleske u septembru (0:5). Sa druge strane, Albanija je druga i ima bod više te jedan odigran meč više.
Dobro došli u tekstualni prenos
Srbija i Albanija od 20.45 časova igraju potencijalno presudni meč u borbi za drugo mjesto i plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pratite utakmicu uz MONDO.