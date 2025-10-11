Nacionalni tim Srbije u Leskovcu dočekuje Albaniju i nema pravo na kiks.

Srbija igra jedan od najvažnijih mečeva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, meč koji mora da dobije. Igraće protiv Albanije u Leskovcu (20.45 časova) i svjesni su pod kakvim su pritiskom. Pobjeda je imperativ, kako zbog neophodnih bodova u borbi za Mundijal, tako i zbog dodatnog značaja koji nosi ovaj meč zbog svega što se dešavalo u prošlosti.

Engleska je prva bez premca, ima maksimalnih 15 bodova i samo čudo može da je spriječi da prođe direktno na Mundijal. Za drugo mjesto boriće se Srbija i Albanija, "orlovi" trenutno imaju sedam bodova, poen manje od Albanaca i utakmicu manje.

Utakmica i dešavanja na terenu biće nešto što će svi da prate, ali u isto vrijeme pratiće se i dešavanja na tribinama. Bezbjednost je podignuta na maksimalni nivo i želi da se izbjegne bilo kakav incident kao što je bio "slučaj dron" i sve što se tada dešavalo...

