Albanija ima veliki problem pred Srbiju!

Selektor Albanije Silvinjo morao naknadno da pozove Nazmija Gripšija, fudbalera Astane, jer su dvojica igrača otkazala.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Albanije u Leskovcu najvažniji meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo jer bi pobjeda praktično već sada mogla da obezbijedi "orlovima" drugo mjesto na tabeli i plasman u baraž. Selektor Dragan Stojković Piksi suočen je sa nekoliko problema zbog povreda igrača, ali neće ni Albanci kompletni stići na stadion Dubočica.

Kako se saopštio Fudbalski savez Albanije, zbog povreda će sa okupljanja nacionalnog tima izostati Adrian Ismajli, prvotimac Torina i Adrion Pajaziti, fudbaler Hajduka iz Splita. Njihovo odsustvo veliki je hendikep za Silvinja, selektora koji je istakao da mu je najveći cilj u karijeri da Albaniju odvede na Mundijal, a posebno je važan izostanak Ismajlija.

Dok je Pajaziti budućnost nacionalnog tima i tek treba da se dokaže nakon samo dva nastupa za reprezentaciju, Ismajli već ima 45 mečeva na mjestu štopera. On je jedan od najiskusnijih igrača u aktuelnom sastavu Albanije, a prethodnih pet godina igra u Italiji - gdje je nastupio na preko 100 mečeva u Seriji A.

Zbog dva izostanka, selektor Silvinjo naknadno je pozvao jednog fudbaler, pa će se Nazmi Gripši priključiti ekipi i konkurisati za predstojeće mečeve. Gripši nema nijedan nastup za seniorsku selekciju, a 2017. godine bio je mladi reprezentativac Albanije. Od 2024. godine igra za Astanu, jedan od najboljih kazahstanskih timova, što ga je i preporučilo selektoru pa bi u narednim danima mogao da debituje.

Albanija će 11. oktobra igrati protiv Srbije najvažniji meč u kvalifikacijama, a zatim tri dana kasnije igrati prijateljski meč protiv Jordana na svom terenu.

Podsjećamo, Albanija i Srbija bore se za drugo mjesto u grupi i plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo. Engleska djeluje nedostižno na vrhu, jer je pobijedila u svih pet mečeva u kvalifikacijama, dok su Letonija i Andora daleko iza i teško je očekivati da će se priključiti borbi za Svjetsko prvenstvo. Albanci imaju osam bodova iz pet mečeva, dok je Srbija na četiri utakmice osvojila sedam bodova.

