Neće biti slobodne prodaje ulaznica za utakmicu Srbije i Albanije!

Neće biti slobodne prodaje ulaznica za utakmicu Srbije i Albanije!

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
1

Fudbalski savez Srbije najavio da neće biti karata u slobodnoj prodaji za meč protiv Albanije. Obrazložio je tu odluku i objasnio kako će i kome vršiti distribuciju ulaznica.

srbija navijači Izvor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Fudbalski savez Srbije saopštio je da neće biti puštene u prodaju ulaznice za meč protiv Albanije u Leskovcu, koji će biti odigran 11. oktobra. One će biti podijeljene, a ulazak na stadion biće moguć samo uz lični dokument.

FSS je obrazložio tu odluku procjenom FIFA, uputstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i smjernicama dobijenim u konsultacijama sa UEFA. "... A, prije svega, lošim iskustvom sa prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine", saopštio je Savez, podsjetivši na "Slučaj dron" iz 2014. u Humskoj.

Ulaznice će biti podijeljene "raspodjelom fudbalskoj zajednici kroz distribuciju regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim fudbalskim organizacijama, zvaničnim sponzorima i gostima FSS, akreditovanim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama neophodnim za realizaciju utakmice".

FSS je naglasio i to da će ulaz na stadion za taj jako važan meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo biti omogućen samo uz striktno personalizovane ulaznice i uvid u lični dokument (lična karta ili pasoš), kao i uz striktne bezbjednosne provjere na ulazima.

"Podsjećamo javnost da je u oktobru 2014. godine utakmica između Srbije i Albanije u Beogradu prekinuta, što je dovelo do teških posljedica po našu reprezentaciju, uključujući i gubitak plasmana na Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj. Upravo iz tog razloga, Fudbalski savez Srbije, zajedno sa UEFA, FIFA i svim drugim nadležnim institucijama, preduzima sve neophodne mjere kako bi se obezbijedili maksimalna bezbjednost i regularno održavanje utakmice".

"Podsjetimo da je duel između Srbije i Albanije od strane svih nadležnih institucija – FIFA, MUP-a Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena za utakmicu najvišeg bezbjednosnog rizika. Specijalno za ovu priliku, FIFA u Leskovac šalje čak dva oficira za bezbjednost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača, u skladu sa bezbjednosnim smjernicama i u cilju očuvanja reda i sigurnosti svih učesnika događaja".

"Fudbalski savez Srbije apeluje na sve učesnike da svojim ponašanjem daju doprinos fer i sportskom ambijentu, kako bi reprezentacija Srbije imala uslove da na terenu ostvari najbolji mogući rezultat".

(MONDO)

zole

Vućićevi ćaći navijači će dobiti ulaznice a obični ljudi koji žive za fudbal su izigrani i omalovaženi ,fuj

