logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li može da bude gore? Može! Stiglo još loših vijesti za Srbiju u noći potpunog debakla

Da li može da bude gore? Može! Stiglo još loših vijesti za Srbiju u noći potpunog debakla

0

Reprezentacija Srbije izgubila drugo mjesto na tabeli kvalifikacione grupe za Mundijal

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Albanija prestigla Srbiju Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Albanije prestigla je Srbiju na tabeli kvalifikacione Grupe K, jer je pobijedila Letoniju 1:0 u Tirani, golom Kristijana Aslanija iz penala u 25. minutu. Za to vreme, "Orlovi" su na stadionu "Rajko Mitić" doživjeli potpuni debakl protiv Engleske, 0:5.

Takvim raspletom, Engleska je trenutno perfektna na vrhu tabele sa 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova i utakmicom više od Srbije, koja ima sedam poena. Četvrta je Letonija sa četiri boda, a posljednja Andora, bez osvojenog boda.



Standings provided by Sofascore

Srbiju čeka pakleno važna utakmica protiv Albanije

Izvor: MN PRESS

Raspored utakmica do kraja kvalifikacija

  • 11. oktobra: Srbija - Albanija, Letonija - Andora
  • 14. oktobra: Andora - Srbija, Letonija - Engleska
  • 13. novembra: Andora - Albanija, Engleska - Srbija
  • 16. novembra: Albanija - Engleska, Srbija - Letonija

Direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 izboriće prvoplasirani tim, dok će drugoplasirani u plej-of.

Pogledajte

00:25
Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Srbija Albanija orlovi fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC