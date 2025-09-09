Da li može da bude gore? Može! Stiglo još loših vijesti za Srbiju u noći potpunog debakla

Reprezentacija Srbije izgubila drugo mjesto na tabeli kvalifikacione grupe za Mundijal

Reprezentacija Albanije prestigla je Srbiju na tabeli kvalifikacione Grupe K, jer je pobijedila Letoniju 1:0 u Tirani, golom Kristijana Aslanija iz penala u 25. minutu. Za to vreme, "Orlovi" su na stadionu "Rajko Mitić" doživjeli potpuni debakl protiv Engleske, 0:5.

Takvim raspletom, Engleska je trenutno perfektna na vrhu tabele sa 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova i utakmicom više od Srbije, koja ima sedam poena. Četvrta je Letonija sa četiri boda, a posljednja Andora, bez osvojenog boda.







Srbiju čeka pakleno važna utakmica protiv Albanije

Raspored utakmica do kraja kvalifikacija

11. oktobra: Srbija - Albanija, Letonija - Andora

14. oktobra: Andora - Srbija, Letonija - Engleska

13. novembra: Andora - Albanija, Engleska - Srbija

16. novembra: Albanija - Engleska, Srbija - Letonija

Direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 izboriće prvoplasirani tim, dok će drugoplasirani u plej-of.

Pogledajte 00:25 Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

