Da li može da bude gore? Može! Stiglo još loših vijesti za Srbiju u noći potpunog debakla

Reprezentacija Srbije izgubila drugo mjesto na tabeli kvalifikacione grupe za Mundijal
Reprezentacija Albanije prestigla je Srbiju na tabeli kvalifikacione Grupe K, jer je pobijedila Letoniju 1:0 u Tirani, golom Kristijana Aslanija iz penala u 25. minutu. Za to vreme, "Orlovi" su na stadionu "Rajko Mitić" doživjeli potpuni debakl protiv Engleske, 0:5.
Takvim raspletom, Engleska je trenutno perfektna na vrhu tabele sa 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova i utakmicom više od Srbije, koja ima sedam poena. Četvrta je Letonija sa četiri boda, a posljednja Andora, bez osvojenog boda.
Standings provided by Sofascore
Srbiju čeka pakleno važna utakmica protiv AlbanijeIzvor: MN PRESS
Raspored utakmica do kraja kvalifikacija
- 11. oktobra: Srbija - Albanija, Letonija - Andora
- 14. oktobra: Andora - Srbija, Letonija - Engleska
- 13. novembra: Andora - Albanija, Engleska - Srbija
- 16. novembra: Albanija - Engleska, Srbija - Letonija
Direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 izboriće prvoplasirani tim, dok će drugoplasirani u plej-of.
