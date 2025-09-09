logo
"Ovo je moralo da se desi": Piksi se oglasio poslije debakla protiv Engleske

0

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi poslao je prvu poruku javnosti poslije teškog poraza protiv Engleske (0:5).

Izjava Dragan Stojkovića poslije poraza Srbije 5-0 od Engleske Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Dragan Stojković kratko je govorio u miks-zoni poslije katastrofe protiv Engleske, 0:5.

"Veče za zaborav u svakom slučaju što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo da se desi. Naišli smo na zaista kvalitetnog protivnika. Nisu oni slučajno bili vicešampioni Evrope i velika je razlika u svim segmentima igre i nismo ni mogli da nešto bolje očekujemo", rekao je Stojković za TV Arena sport.

Očekuje se njegovo opširnije obraćanje na konferenciji za novinare poslije utakmice, u večeri u kojoj je loša vijest stigla i iz Albanije, koja je prestigla Srbiju na tabeli kvalifikacione grupe.

U toku večeri katastrofe, Piksi je izviždan na "Marakani", a čuli su se i povici "Piksi, odlazi".

Pogledajte kako izgleda tabela kvalifikacione grupe pred jako važan meč Srbija - Albanija u oktobru: 

Pogledajte

00:25
Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
