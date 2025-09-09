UŽIVO, SRBIJA - ENGLESKA: Šok za šokom za Srbiju, 0:2 na Marakani!

Autor Dragan Šutvić

21 : 25 36' GOL - Engleska vodi 2:0, Madueke je neuhvatljiv Krilni napadač Arsenala Noni Madueke iskoristio je svoj veliki kvalitet, brzinu, pobjegao Strahinji Pavloviću i lako savladao Petrovića.

21 : 22 GOL - Engleska vodi na Marakani 1:0, Hari Kejn Centarfor Engleske glavom je doveo svoj tim u vođstvo, na centaršut Deklana Rajsa. Niko ga nije čuvao kada je utrčao u zonu oko penala i neometano glavom zatresao mrežu iza leđa Petrovića.

21 : 22 31' Englezi traže penal, Turpan se ne obazire Poslije slobodnog udarca lopta je pogodila Maksimovića u ruku, ali je arbitar procijenio da u tom trenutku nije ni mogao drugačije da reaguje.

21 : 20 Lukić povlačio Harija Kejna, ogromna šansa za Englesku "Desetka" Srbije nedozvoljeno je zaustavila najboljeg igrača Engleske. Sudija Klemon Turpan nije ni sekund imao dilemu - žuti karton i slobodan udarac za Englesku na oko 17 metara od gola, po sredini.

21 : 20 29' Opet Englezi pokušavaju, opet Gordon i Petrović! Ovog puta je poslije kontranapada Entoni Gordon pokušao da savlada srpskog golmana, udarcem sa desne strane, ali ponovo je srpski čuvar mreže odbranio. Ovog puta je u pitanju bio šut po zemlji.

21 : 18 28' Mnogo sreće za Srbiju! Hari Kejn se prvim dodirom oslobodio Pavlovića, proslijedio loptu Noniju Maduekeu, on mu je vratio u peterac i uz mnogo sreće nije se zatresla mreža "orlova".

21 : 14 24' Gordon prijeti golu Srbije Napadač Njukasla Entoni Gordon sam je sebi stvorio prostor ua šut i gađao poslije trka po lijevoj strani, ali lopta je išla pravo u golmana Srbije, Đorđa Petrovića. Ostaje 0:0.

21 : 07 18' Marakanom se prolomilo "Šuuuuuut" Srbija prvi put prijeti Englezima! Izboren je korner sa lijeve strane, Pavlović nije uspio da je dohvati glavom poslije centaršuta, a onda je došla do Koste Nedeljkovića. Imao je bek Lajpciga dovoljno prostora, namjestio se i uz pozive navijača da šutne - šutnuo je. Međutim, nije to bila prijetnja za Pikforda.

21 : 02 Šteta! Dušan Vlahović je presjekao loše dodavanje Andersona na sredini terena, krenuo u kontru "tri na tri", ali uz njega i Ilića nije bilo dovoljno igrača. Povrh toga, Englezi su se ekspresno vratili na svoju polovinu.

21 : 02 13' "Orlovi" pokušavaju da se oslobode pritiska Ipak, lopta je i dalje kod nogu engleskih fudbalera. Deklan Rajs i Hari Kejn kombinuju u ovim trenucima, ali srećom po srpskim tim - daleko od gola Srbije.

20 : 59 7' Ris Džejms u šesnaestercu Srbije Srećom, Strahinja Pavlović je dobro reagovao i izbio loptu u korner.

20 : 54 Navijači izviždali Piksija na Marakani Selektor Dragan Stojković Piksi dočekan je zvižducima pred meč protiv Engleske.

20 : 39 Iz bezbjednosnih razloga, Englezi u "kavezu" Marakane Izvor: MONDO/Dušan Ninković

20 : 14 Gdje igraju starteri Engleske? Džordan Pikford (Everton)

Ris Džejms (Čelsi)

Ezri Konsa (Aston Vila)

Mark Gehi (Kristal Palas)

Tino Livramento (Njukasl)

Eliot Anderson (Notingem Forest)

Deklan Rajs (Arsenal)

Noni Madueke (Arsenal)

Morgan Rodžers (Aston Vila)

Entoni Gordon (Njukasl)

Hari Kejn (Bajern) Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

19 : 40 Ovo je tim Engleske na Marakani Selektor Tomas Tuhel odabrao je za derbi Grupe K ovaj tim: Pikford - Džejms, Konsa, Gehi, Livramento - Anderson, Rajs - Madueke, Rodžers, Gordon - Kejn.

19 : 32 Čak četiri promjene u odnosu na Rigu U odnosu na meč protiv Letonije iz Rige, iz startnih 11 ispali su Miloš Veljković, Aleksandar Katai, Filip Kostić i Luka Jović, a u timu su Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Veljko Birmančević i Nemanja Maksimović. Izvor: MN PRESS

19 : 31 Ovo je sastav Srbije za Englesku! Petrović - Nedeljković, Eraković, Milenković, Pavlović - N. Maksimović, Lukić, Ilić, Živković, Birmančević, Vlahović.

19 : 30 Ovako izgleda tabela pred meč



