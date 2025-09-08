Piksi donio tablu na teren da crta pobjedu Srbije: Pogledajte kako se reprezentacija sprema za Engleze

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi kuje planove za meč sa Engleskom koji je na programu u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Srbije odradili su trening pred meč sa Englezima u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Dragana Stojkovića Piksija će imati do sada najteži mogući zadatak, a selektor im je svoje taktičke zamisli nacrtao na velikoj tabli koju je pozicionirao na sredini terena.

Dok su se reprezentativci zagrijavali, Piksi je bio duboko zamišljen, a šta je tačno nacrtao ostaće između njega i igrača. Na konferenciji koju je održao pred trening je najavio ofanzivnu Srbiju koja se neće povući pred velikim favoritom.

Pogledajte 00:30 Dragan Stojković crta na tabli na početku treninga

Nije selektor Stojković želio da otkriva ko će biti u startnoj postavi, a ključno pitanje je da li će od prvog minuta na teren poslati kapitena Aleksandra Mitrovića.

Pogledajte 00:31 Reprezentacija Srbije trenira pred Englesku

Ono što "orlovima" može da bude dodatni "vjetar u leđa" je to što je stadion "Rajko Mitić" rasprodat, pa se očekuje spektakl na najvećem srpskom stadionu.

Pogledajte 00:12 Vlahović, Terzić i Stojić prvi na treningu Srbije

Koji tim će na megdan moćnim Englezima?

"Tim će biti kakav mislimo da može najviše da pruži. Ima i pet izmjena, utakmica dugo traje. Vidjećemo. S jedne strane, Engleska nije Letonija niti Andora. Oni su tim među najboljima. Neću reći najbolji, da ne uvrijedim Španiju i Francusku. Možda oni sporo igraju, ali Tomas Tuhel pobjeđuje i uzima bodove. To je najvažnije. Izabraćemo najbolje rješenje. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetno. Da to bude kvalifiaciona utakmica, da svaki aut, korner, faul bude izuzetno značajan. Tu nema pardona. Mora da pršti na terenu", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.