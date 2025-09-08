logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Piksi donio tablu na teren da crta pobjedu Srbije: Pogledajte kako se reprezentacija sprema za Engleze

Piksi donio tablu na teren da crta pobjedu Srbije: Pogledajte kako se reprezentacija sprema za Engleze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi kuje planove za meč sa Engleskom koji je na programu u utorak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Reprezentativci Srbije odradili trening pred meč sa Engleskom Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaleri Srbije odradili su trening pred meč sa Englezima u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Dragana Stojkovića Piksija će imati do sada najteži mogući zadatak, a selektor im je svoje taktičke zamisli nacrtao na velikoj tabli koju je pozicionirao na sredini terena.

Dok su se reprezentativci zagrijavali, Piksi je bio duboko zamišljen, a šta je tačno nacrtao ostaće između njega i igrača. Na konferenciji koju je održao pred trening je najavio ofanzivnu Srbiju koja se neće povući pred velikim favoritom.

Pogledajte

00:30
Dragan Stojković crta na tabli na početku treninga
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Nije selektor Stojković želio da otkriva ko će biti u startnoj postavi, a ključno pitanje je da li će od prvog minuta na teren poslati kapitena Aleksandra Mitrovića.

Pogledajte

00:31
Reprezentacija Srbije trenira pred Englesku
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Ono što "orlovima" može da bude dodatni "vjetar u leđa" je to što je stadion "Rajko Mitić" rasprodat, pa se očekuje spektakl na najvećem srpskom stadionu.

Pogledajte

00:12
Vlahović, Terzić i Stojić prvi na treningu Srbije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Koji tim će na megdan moćnim Englezima? 

"Tim će biti kakav mislimo da može najviše da pruži. Ima i pet izmjena, utakmica dugo traje. Vidjećemo. S jedne strane, Engleska nije Letonija niti Andora. Oni su tim među najboljima. Neću reći najbolji, da ne uvrijedim Španiju i Francusku. Možda oni sporo igraju, ali Tomas Tuhel pobjeđuje i uzima bodove. To je najvažnije. Izabraćemo najbolje rješenje. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetno. Da to bude kvalifiaciona utakmica, da svaki aut, korner, faul bude izuzetno značajan. Tu nema pardona. Mora da pršti na terenu", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Srbija Engleska Mundijal 2026 kvalifikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC