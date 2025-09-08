Autor Dragan Šutvić

16 : 26 Kraj konferencije Završeno je obraćanje Nikole Milenkovića i Dragana Stojkovića Piksija.

16 : 26 Nije Engleska Andora "Tim će biti kakav mislimo da može najviše da pruži. Ima i pet izmjena, utakmica dugo traje. Vidjećemo. S jedne strane, Engleska nije Letonija niti Andora. Oni su tim među najboljima. Neću reći najbolji, da ne uvrijedim Španiju i Francusku. Možda oni sporo igraju, ali Tomas Tuhel pobjeđuje i uzima bodove. To je najvažnije. Izabraćemo najbolje rješenje. Daćemo sve od sebe da odigramo kvalitetno. Da to bude kvalifiaciona utakmica, da svaki aut, korner, faul bude izuzetno značajan. Tu nema pardona. Mora da pršti na terenu", zaključio je selektor Dragan Stojković Piksi.

16 : 23 Odgovor engleskom novinaru "Za tim je uvijek važno da se nikad ne predaje, da uvijek vjeruje u pobjedu, da ima taj mentalitet. Tim koji je sklon pesimizmu, koji nema pobjedničke ambicije - nikad neće pobijediti. Zovete se Engleska, sve to poštujete, ali Bože moj... Morate da pokažete na terenu da ste bolji. Razlika je između priče i onog što pokazujete. Utakmica će biti otvorena. Ne dolazi Engleska da se brani, neće se ni Srbija braniti", rekao je Piksi i dodao: "Notingem forest je napravio odličan biznis. Doveli ste Milenkovića za male pare. Dobar izbor. Pokazuje svojim igrama liderstvo, požrtvovanje, posvećenost timu, profesionalni odnos. Vi volite da vidite borce, a on se nikad ne predaje. Velika je sreća za Forest što ga ima. Mislim da će bogatiji timovi da ga traže, biće im teško da ga zadrže. On ima svoje mjesto u timu već godinama, navijači i mediji u Srbiji ga cijene zbog igranja za reprezentaciju", rekao je Stojković.

16 : 22 Zašto ne pobjeda? "A što ne bismo pobijedili? Da li je zabranjeno? Ja koliko znam, nije. Oni imaju isti cilj, dolaze da pobijede. Biće borba, težak meč. Za 90 minuta svašta može da se desi. ne mogu da prognoziram. Mi ćemo pripremiti utakmicu, vidjećemo da li će biti dovoljno. Ne plašim se, briga me ko je protvnik. Imamo mi svoje adute, daćemo sve od sebe. Da biste bili dobar tim morate da pokažete zrelost, disciplinu, da igrate u dva pravca. To je timska slika. Priprema je potpuno normalna. U Rigi sam imao utisak da je utakmica bez adrenalina, a ovdje je sasvim drugo. Spremate se za pravu utakmicu, ali mirno i spokojno", rekao je Dragan Stojković.

16 : 20 O Hariju Kejnu "Moguće su promjene u odnosu na tim u Letoniji. Ne bih o detaljima. Probaćemo neke stvari i na treningu, da utvrdimo gradivo. Onda ćemo donositi odluke. Hari Kejn je jedan od najboljih napadača. Mislim da neće imati striktnu markaciju. On će doći u zonu gdje će ga neko sačekati", kaže selektor.

16 : 16 Ko će biti kapiten? "Imamo problem sa minutažom naših igrača u klubovima. Nije samo Mitrović. Ima još igrača. Nikola Milenković igra u Engleskoj, to je razlog zašto je bio na konferenciji. Da li će Mitrović početi ili ne, vidjećemo. Imamo danas trening, pa sutra cijeli dan. Donijećemo tu odluku", istakao je Piksi.

16 : 16 O Englezima "Velike ekipe poput Engleske dobijaju kritike zbog velikih očekivanja. Neki su povrijeđeni, ali nemojte reći da Rašford, Madueke, Eze i Kejn nisu u tom rangu. Pritisak javnosti je normalan, oni su svjesni svoje snage i očekuju da postižu po 5-6 golova. Rezultati od juče pokazuju da nije naivno, da može da bude bolno za favorita. Da li oni igraju sporo, to je za mene i igrače. Mi ćemo da se pripremimo najbolje što možemo. Kako su oni nas gledali, tako smo i mi njih. Večeras ćemo imati video analizu. Sutra nema priče o utakmici, dan je da se odmore", rekao je selektor Stojković

16 : 12 Pun stadion čeka Srbiju! "Ljudi najviše poštuju i cijene borbenost, zalaganje. Trudimo se da pružamo maksimum. Nekad rezultat dođe. Ljudi vole to da vide. Pretpostavljam da ljudi shvataju da su ove kvalifikacije važne i zato žele da podrže fudbalere. Zato će stadion biti ispunjen. Drugo, mislim da pokazuju respekt prema Engleskoj. Raduju me podaci, volio bih da naš stadion bude ispunjen. Mi to stalno viđamo na stadionima širom Evrope. Za to se mi borimo, ljude ubjeđujemo da dolaze i stvaraju fudbalski ambijent. Ono što je bilo u Rigi ne bih volio da se ponovi. Igranje u nefudbaslkom terminu, kad nije vrijeme da se igra kvalifikaciona utakmica. Nisu dozvolili vodom da se polije. Bitno da smo preskočili to. Ovo je nešto drugo. Protivnik najveći moguć, pun stadion, termin kakav treba da bude, idealan teren", zaključio je Piksi.

16 : 09 O Tadiću! "Igrali smo dobro protiv Engleza, možda i bili bolji u nekim momentima. Engleska je bila favorit tada, a favorit je i sada. Volio bih da sada imam Tadića u timu. to je nemoguća misija. Odluku koju je donio, donio je brzo i brzopleto. Ko ne bi volio da ima takvog igrača. Rekao je šta nije trebalo, ali nije strašno. Nisam mu zamjerio previše", rekao je Piksi.

16 : 09 Nema ranog gola! "Ja uopšte ne razmišljam o ranom golu. Ne razmišljam da možemo da primimo gol. Moramo da imamo koncentraciju. Stadion će biti pun, to me raduje. To će donijeti motivaciju našim igračima. Oni su već igrali velike utakmice. Srećan sam što će Marakana biti ispunjena. Ostaćemo dovoljno smireni. Neke taktičke stvari želimo da napravimo da izgledaju kako mi hoćemo", dodao je Stojković.

16 : 06 Selektor igrao protiv Engleske 1987. "Sve greške koje smo napravili oni su iskoristili. Mnogo je decenija prošlo od tada. Ovo je drugo vrijeme. Sada ćemo u godinu dana dva puta igrati protiv Engleske. Ništa se ne mijenja. Isto je ime protivnika. Radujem se utakmici. Pažnja je na velikom protivniku", rekao je selektor.

16 : 06 O meču sa Euro 2024! "Utakmica na Evropskom prvenstvu je pokazala da može, odigrali smo odlično. Nismo bili inferiorni, iako rezultat nije išao na našu vodu. Dva saigrača iz mog kluba igraju za Englesku. Srećan sam zbog njih, srećan sam što ću ih vidjeti sutra", zaključio je defanzivac.

16 : 03 Englezi bez velikih zvijezda "Ko god se nađe na terenu, biće opasnost. Mi ćemo se potruditi da neutrališemo njihove vrline. Idemo sutra da se nadmećemo sa Engleskom. Sigurno ćemo im odgovoriti motivacijom, zalaganjem. Ako uspijemo da budemo superiorniji, naše šanse rastu. Publika će nam biti dodatan motiv, hoćemo da obradujemo sve na stadionu", rekao je Milenković.

16 : 01 Prvo Nikola Milenković... "Sutra igramo sa jednom od najboljih reprezentacija svijeta. Želim da pokažem zahvalnost svima koji dolaze da nam pruže podršku. Engleska je sjajan protivnik, imaju najbolju ligu na svijetu i odlične igrače. Mi treba da zadržimo ambiciju, da vjerujemo i da se nadmećemo. Treba da damo sve od sebe da obradujemo narod", rekao je Nikola Milenković na početku.

15 : 57 Piksi stigao Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi nekoliko minuta ranije stigao je na konferenciju za medije. Pored njega pred novinarima je kapiten nacionalnog tima na prethodnom meču, defanzivac Nikola Milenković.

15 : 45 Šta još čeka Srbiju? Nakon meča protiv Engleske u Beogradu, Srbija ima još četiri utakmice u kvalifikacijama za Mundijal u Kanadi, SAD i Meksiku 2026. godine. Nacionalni tim će u oktobru sačekati Albaniju i gostovati Andori, a zatim u novembru gostovati Engleskoj i sačekati Letoniju. Za sada se zna da će meč protiv Albanije biti u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić", dok bi utakmica protiv Letonije trebalo da se odigra na stadionu Dubočica u Leskovcu.

15 : 42 Koga su pobijedili Englezi? Engleska je u dosadašnjem toku takmičenja savladala Albaniju (2:0), Letoniju (3:0) i dva puta Andoru (1:0, 2:0). U oktobru ih čekaju prijateljski meč protiv Velsa i utakmica protiv Letonije, a u novembru okršaj protiv Srbije na svom terenu i gostovanje u Albaniji.

15 : 33 Stanje na tabeli Reprezentacija Srbije je u prva tri kola takmičenja osvojila sedam bodova - remijem u Albaniji, pobjedom nad Andorom u Leskovcu i pobjedom nad Letonijom u Rigi. Engleska nakon četiri odigrana meča ima maksimalnih 12 bodova, Albanci su na četiri utakmice osvojili pet, a Letonci četiri boda. Andora je bez bodova i bez šansi da se plasira na Mundijal.