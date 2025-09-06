logo
Piksi nije najbolje vidio šansu Letonaca: "Kad se nisam srušio, rekli mi da je bila stativa"

Autor Mladen Šolak
Selektor Srbije bio je upitan za ogromnu šansu Letonije u 92. minutu, pri vođstvu srpske reprezentacije 1:0

Selektor Srbije nije vidio šanu Letonaca u nadoknadi Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi komentarisao je u Rigi šansu Letonije protiv Srbije u 92. minutu, pri vođstvu srpskog tima 1:0. Stativa je u toj prilici spasila Srbiju.

"Pa, kad se nisam srušio dole. Nisam ni vidio, mislio sam da je Petrović odbranio, a kažu mi onda da je bila stativa. Pouke su te da bi trebalo da riješite utakmice u normalnom vremenu. Da postignete drugi gol kada bi trebalo, da imate relaksirajući kraj. Tajming za drugi gol je bio odličan poslije šanse Ilića, ali golman je fenomenalno odbranio. To bi dovelo meč u mirnu luku. I ovako je bila, na kraju krajeva. Mislim da nisu uputili nijedan šut na gol, nije bilo neke opasnosti. Fudbal je takav, dobro je da je udarila u stativu, dobro za nas, u svakom slučaju. Generalno smo zadovoljni i najvažnije da je misija koja se zove 'Riga' uspješno obavljena", kazao je Stojković na konferenciji za novinare.

Strepeli su fudbaleri i navijači Srbije u tom 92. minutu zbog ogromne šanse Letonije, a Piksi je najavio da će u sljedećoj utakmici nacionalnog tima sve biti drugačije.

"Ovo i Engleska su nebo i zemlja"

"Ova utakmica danas i ono što ćete gledati u utorak biće nebo i zemlja. Da ne pomislite da će biti isto ovako", naglasio je on pred meč protiv Engleske u utorak.

Dok se reprezentacija pakuje za povratak u Beograd, Stojković je poželio sreću košarkašima, koji u subotu od 20.45 u Rigi igraju protiv Finske meč osmine finala Eurobasketa.

"Naravno,da im želimo mnogo sreće i da pobijede. Sreća treba da se zasluži, ali svim srcem smo uz Karija Pešića i košarkaše. Vjerujemo da će da se bori i uz njih smo"

Tagovi

fudbal Dragan Stojković - Piksi

