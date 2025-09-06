Piksi poslije završnice za infarkt: "Četvorica tražila izmjenu, znate o čemu pričam"

Srbije je pobijedila Letoniju i imala mnogo sreće u sudijskoj nadoknadi.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je da je očekivao da bude teško protiv Letonije u Rigi. I bilo je, jer su "orlovi" pobijedili golom Dušana Vlahovića 1:0, a domaćin je u 92. minutu pogodio stativu i umalo šokirao srpski tim.

"Najvažnija je pobjeda i upisana tri boda. Zbog toga smo došli. Nismo iznenađeni, znali smo da će biti ovako, zahtjevna i teška utakmica. Dominacija je bila na našoj strani, falio je možda taj drugi gol zbog nekog utiska, lakše bismo ušli u završnicu. Ovako mislim da je cilj ostvaren i to je najvažnije. U svim kvalifikacijama u kojima smo igrali znali smo da će biti teško. Sjetite se prethodnih rezultata, kvalifikacija, rezultata od juče, Engleska je dobila Andoru golom razlike. S obzirom na minutažu koju igrači imaju kakvu imaju, bilo je i dosta umora, profesionalno su uradili meč i nosimo zasluženo tri boda u Beograd", rekao je poslije meča selektor Stojković.

"Bili smo jako strpljivi, vodili smo se taktičkim zamislima već dogovorenim za ovaj meč i igrači su uradili ono što smo i tražili od njih", dodao je on.

"Naravno da smo mislili na Engleze"

Da li zna sastav za Englesku i spektakl protiv nje u utorak na "Marakani"?

"Ne znam, trebalo bi da se vratimo za Beograd, ali početkom drugog poluvremena su mi četvorica igrača tražila izmjenu. Znate o čemu pričam. I ovaj sastav koji je danas krenuo je takav da smo naravno mislili na Engleze, moramo da rasporedimo snage. Uradili smo još par dobrih stvari, Sašu Lukića smo izvadili jer je imao žuti karton i nije imao potrebe da rizikuje. Pavloviću smo striktno rekli da ne dobije žuti karton jer ne bi igrao protiv Engleza. Misija je dobra, pozitivna, završena na našu radost i to je najvažnije".



