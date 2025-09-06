Sreća pogledala Srbiju u Rigi: "Orlovi" umalo prokockali pobjedu protiv Letonije

Reprezentacija Srbije ispunila cilj, ali malo je falilo da ostane bez cijelog plijena u Rigi.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije je minimalnim rezultatom savladala selekciju Letonije u Rigi (0:1) u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Jedini gol na meču je postigao Dušan Vlahović u 12. minutu, dok je srpski tim u 92. minutu pogledala sreća, pošto je Nikola Milenković praktično izvadio loptu iz gola.

Prvo je najopasniji igrač Letonije Renars Varslavans pogodio stativu udarcem iz gužve u posljednjim trenucima utakmice, da bi se potom lopta odbila pravo u gol, ali je Nikola Milenković pravovremeno reagovao i sačuvao pribranost u ključnim momentima, ali i tri boda selekciji Srbije.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Pogledajte 00:42 Promašena prilika Letonije protiv Srbije Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

"Orlovi" su dominirali u prvom poluvremenu, da bi se u drugom potpuno promijenila situacija na terenu. Nismo se nagledali dobrog fudbala, ali Srbija uspijeva da izbori jako važna tri boda. Srbija se poslije ovog meča popela na drugu poziciju u Grupi K, ali je čeka najteži mogući izazov za tri dana protiv Engleza u Beogradu.

Pogledajte 00:12 Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir Izvor: Kurir

