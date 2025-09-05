"Da se ne lažemo, došli smo da pobijedimo u Rigi": Piksi najavio meč Srbije protiv Letonije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi o gostovanju u Letoniji.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi najavio je treći meč u kvalifikacijama za Mundijal koji se igra 2026. godine u Kanadi, SAD i Meksiku. Srbija će treći susret igrati u Rigi protiv Letonije, a selektor ne krije da "orlove" zanima samo pobjeda sa ove utakmice.

"Svaki trener ima neku strategiju u glavu i to radi na treninzima. Tu viziju utakmicu morate da osjetite i prenesete igračima. U jednoj utakmici je sve važno. Važan je posjed lopte, kvalitet realizacije, odbrana... Mnogo elemenata. Morate u svim linijama da budete dobri. Da težite perfekciji. Oni mogu da dominiraju, ako im mi to budemo dozvoliti. Ako im ne dozvolimo, taj film neće gledati. Od nas ne zavisi puno, od nas sve zavisi. Mora da se odigra profesionalno, da se lopta ugura u njihovu mrežu. Oni imaju svoje adute i strategiju. Ovo nije prijateljska utakmice, nismo ovdje da gledamo košarku. Shvatamo ovo kao kvalifikacionu utakmicu. Očekujem dobru igru, motivisanu Letoniju. Oni imaju četiri boda na tabeli, imaju papir i olovku, kalkulišu i prve matematiku. Moramo biti svjesni njihovih ciljeva. Došli smo po pobjedu, da se ne lažemo. Da pobijedimo u Rigi, pa da idemo kući", rekao je Dragan Stojković Piksi na konferenciji u glavnom gradu Letonije.

Letonci kažu da je Srbija skuplja.

"Čovjek je u pravu, ne bih ništa dodao. Ništa on ne izmišlja. Rekao je istinu, ne možemo da bježimo od toga. Sve toga ima značaja, a i ne mora da ima prednost. Mora da se pokaže na terenu. Kako se zoveš, gdje igraš, kakav ti je rejting... Ne pije vodu, ne znači ništa. Iz tih nekih razloga se dešavaju čudni rezultati. Vidjeli smo i juče da se dešavaju. Moramo biti profesionalni do koske. Ako neko pomisli da je dovoljno kako se zoveš, u velikom si problemu. Znam da ne izlaze sa bijelom zastavom, neće se lako predati. To je sigurno tako", istakao je Piksi.

Kako ističe selektor, ovo je najvažniji meč za "orlove".

"Napredak je evidentan u svim sportovima. Čak i u brzini, fitnesu. uslovi su daleko bolji. Profesionalizam dostiže vrhunac. U tom prostoru nema mjesta za emocije. Veliko zadovoljstvo je da igrate za reprezentaciju, ali i velika odgovornost. Igrači moraju da budu svjesni toga. Da se nose i u pobjedi i u porazu. Rezultati koje smo viđali u kvalifikacijama tjeraju vas da budete ozbiljni, protiv bilo kojih timova. Sve drugo vas vodi u ambis. Kao trener moram da motivišem igrače, da tražim od njih da se ponašaju u tom duhu. Važno je to naglasiti, nije dovoljno jednom jer ljudi brzo zaborave. Mnogo velikih ekipa nisu otišli na Mundijal ili Evropsko prvenstvo. Mi smo povezali dva takmičenja. Nismo napravili bolji rezultat, to je za analizu. Istrpjeli smo kritike, nastavili da se borimo. Za nas je najvažnija utakmica protiv Letonije u Rigi. Ne govorim to da pametujem, ja to tako gledam. Ni riječ nismo progovorili o Englezima. Oni će me zanimati dok budemo letjeli za Beograd. Mora tako da se razmišlja, to je uslov da budeš uspješan. U Rigu smo došli uz poštovanje prema timu Letonije, da odigramo kvalitetno i izvučemo benefit, a to su tri boda. To je pobjeda. Bodovi su isti i protiv ovih i protiv onih. Želimo što više bodova, dobra stvar je da se penjemo na tabeli", zaključio je selektor.

Imao je Stojković priliku da se vidi sa selektorom košarkaša Svetislavom Pešićem, za kojeg je spremio i prigodne poklone.

Letonija je opasna "Glavna opasnost Letonije je ako mi to shvatimo neozbiljno. Može da bude veliki problem. Nadam se da do toga neće doći. Imamo poštovanje prema svima, uvijek je najvažniji sljedeći protivnik. Sve je usmjereno ka narednom protivniku. Upoznati smo sa sastavom, znam u kakvom će sastavu izaći. Naša ekipa će biti spremna. Mngo ozbiljno mora da se shvati utakmica i ja ne sumnjam da se tako spremaju", rekao je selektor Stojković.

"Donijeli smo poklone da se Pešić osvježi, da nešto pojede. Dugo su ovdje, ostaće do finala, pa da se okrepe. Super je bilo druženje, te dvije reprezentacije treba da sarađuju. Dobro je da budemo podrška. Mi navijamo za sve naše sportiste. Ispalo je da će Riga biti srpski grad. Sve najbolje im želimo, vjerujem da i oni nama", rekao je Stojković i osvrnuo se na svoj tim: "Sve je u najboljem redu sa zdravstvenim stanjem, nema nikakvih primjedbi. Dobro su trenirali ovih dana. Trener je uvijek srećan, kad mu doktor ne prilazi sa informacijama koje ne želi da čuje. Doktora nisam viđao ovih dana, daj Bože da ga ne viđam više."

Naravno, prate "orlovi" i nastupe košarkaša na Eurobasketu.

"Pratimo svaku utakmicu košarkaša. Nadam se da će ponovo obradovati naciju. Moramo da se koncentrišemo na nas i ono što nas očekujemo. Mi igramo prije njih sutra, nadam se da ćemo im pobjedom poslati poruku da navijamo za njih. Nadamo se da će stići do finala", rekao je Filip Kostić o košarkašima, a potom se osvrnuo i na fudbalski duel sa Letoncima.

"Jako sam srećan što sam ponovo sa reprezentacijom. Očekuje nas jako teška i zahtjevna utakmica, protiv ekipe koja ima isti broj bodova kao mi. Spremamo se maksimalno, sve to moramo da pokažemo od prvog minuta. Vjerujemo, idemo korak po korak uz poštovanje prema protivnicima. Trener im je Italijan, očekujem ih u niskom bloku. Neće biti lako. Nadamo se novoj pobjedi, pa da razmišljamo o Engleskoj koja bitna kao i svaka druga utakmica", rekao je filip Kostić na konferenciji za medije.