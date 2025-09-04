Srpski fudbaleri stigli kod košarkaša: Njih ne zanima Euobasket 2025, samo Mundijal 2026

Srbija sada ima dvije reprezentacije u Rigi, a očekuje se da selektori Svetislav Pešić i Dragan Stojković Piksi organizuju prijateljski razgovor.

Fudbaleri Srbije pridružili su se košarkašima u Rigi. Ne zbog Eurobasketa doduše, već zbog predstojećeg meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Letonije. Odsjeli su u jednom hotelu u blizini centra grada, a tu su ih dočekali srpski novinari, uz nekolicinu navijača.

Prvi je, oko pola sata prije svih ostalih, stigao predsjednik FSS Dragan Džajić koji je kratko popričao sa vozačem, pa ušao unutra. Poslije njega stigla su dva autobusa. U prvom je bio stručni štab, a u drugom igrači. Dragan Stojković Piksi pozdravio je sve prisutne, a zanimljivo je i da su tek na kraju izašli napadači.

Među posljednjima bili su Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović koji su se smješkali. Očigledno je nacionalni tim veoma dobro raspoložen pred veoma važan meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u Kanadi, SAD i Meksiku.

Vidjeće se Kari i Piksi?

Zanimljivo je i da će i fudbaleri i košarkaši igrati istog dana, 6.septembra. Prvo će na teren Piksijevi izabranici na stadionu Daugava (15 časova po srpskom, 16h po lokalnom). Nešto kasnije će na parket košarkaši koji igraju protiv Finske u osmini finala Evropskog prvenstva (20.45h po srpskom, 21.45 po lokalnom).

Nezvanično nam je rečeno da će se prije svega toga vidjeti selektori Dragan Stojković i Svetislav Pešić. Plan je da to bude već večeras, ali se još uvijek čeka potvrda. Podsjećamo, o ovoj situaciji nedavno se pričalo i na konferenciji selektora fudbalske reprezentacije u Staroj Pazovi.

"Dobili smo poziv košarkaša, ali mislim da je to malo teže. Izgleda da će nam se termini poklopiti. Ne igramo u večernjem terminu. Svim srcem smo uz košarkaše, uz Karija i njegovu družinu. Gledao sam sve tri utakmice, dobro guraju. Žao mi je Bogdana, veliki peh. Na dobrom su putu da nastave sa pobedama. Nijedna utakmica neće biti laka, ali morate da se suočite sa izazovima. Navijaćemo za njih. Da idemo u halu... Skoro nemoguće. Otišli bismo sa velikim zadovoljstvom", rekao je Stojković, a Milan Vuković je otkrio da je i FIBA poslala poziv srpskim fudbalerima.