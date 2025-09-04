logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski fudbaleri stigli kod košarkaša: Njih ne zanima Euobasket 2025, samo Mundijal 2026

Srpski fudbaleri stigli kod košarkaša: Njih ne zanima Euobasket 2025, samo Mundijal 2026

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srbija sada ima dvije reprezentacije u Rigi, a očekuje se da selektori Svetislav Pešić i Dragan Stojković Piksi organizuju prijateljski razgovor.

Fudbaleri Srbije stigli u Rigu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Fudbaleri Srbije pridružili su se košarkašima u Rigi. Ne zbog Eurobasketa doduše, već zbog predstojećeg meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Letonije. Odsjeli su u jednom hotelu u blizini centra grada, a tu su ih dočekali srpski novinari, uz nekolicinu navijača.

Prvi je, oko pola sata prije svih ostalih, stigao predsjednik FSS Dragan Džajić koji je kratko popričao sa vozačem, pa ušao unutra. Poslije njega stigla su dva autobusa. U prvom je bio stručni štab, a u drugom igrači. Dragan Stojković Piksi pozdravio je sve prisutne, a zanimljivo je i da su tek na kraju izašli napadači.

Među posljednjima bili su Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović koji su se smješkali. Očigledno je nacionalni tim veoma dobro raspoložen pred veoma važan meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u Kanadi, SAD i Meksiku.

Vidjeće se Kari i Piksi?

Zanimljivo je i da će i fudbaleri i košarkaši igrati istog dana, 6.septembra. Prvo će na teren Piksijevi izabranici na stadionu Daugava (15 časova po srpskom, 16h po lokalnom). Nešto kasnije će na parket košarkaši koji igraju protiv Finske u osmini finala Evropskog prvenstva (20.45h po srpskom, 21.45 po lokalnom).

Pogledajte

00:16
Piksi stigao u Rigu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nezvanično nam je rečeno da će se prije svega toga vidjeti selektori Dragan Stojković i Svetislav Pešić. Plan je da to bude već večeras, ali se još uvijek čeka potvrda. Podsjećamo, o ovoj situaciji nedavno se pričalo i na konferenciji selektora fudbalske reprezentacije u Staroj Pazovi.

"Dobili smo poziv košarkaša, ali mislim da je to malo teže. Izgleda da će nam se termini poklopiti. Ne igramo u večernjem terminu. Svim srcem smo uz košarkaše, uz Karija i njegovu družinu. Gledao sam sve tri utakmice, dobro guraju. Žao mi je Bogdana, veliki peh. Na dobrom su putu da nastave sa pobedama. Nijedna utakmica neće biti laka, ali morate da se suočite sa izazovima. Navijaćemo za njih. Da idemo u halu... Skoro nemoguće. Otišli bismo sa velikim zadovoljstvom", rekao je Stojković, a Milan Vuković je otkrio da je i FIBA poslala poziv srpskim fudbalerima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Mundijal 2026 kvalifikacije Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC