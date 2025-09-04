"Ataman nas folirao, pogledajte ga": Vlade Đurović rekao Turcima da sad slave jer ovako više neće

Vlade Đurović po slavlju selektora Turske Ergina Atamana ocijenio da je "folirao" zbog toga što je uoči meča tvrdio da nije važan ishod meča sa Srbijom na Eurobasketu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Turska je pobijedila Srbiju (95:90) i tako im "otela" prvo mjesto u grupi "A" na Eurobasketu, dobijajući tako lakši put u žrijebu u nokaut fazi. Makar u teoriji. Međutim, srpski košarkaški trener Vlade Đurović ističe da nema nikakvog razloga za zabrinutost i dodaje da Turska ovakav meč više nikada neće odigrati, čudeći se zbog nestvarnih procenata šuta koji je imala u vjerovatno najboljoj utakmici dosadašnjeg dijela Eurobasketa.

Nevjerovatno zvuči da je Turska ubacila 18/31 za tri poena, pa Ataman ističe da bi svi sem Srbije takav meč izgubili i sa po 30 razlike, samo smo mi mogli da pariramo. I da opet zamalo pobedimo: "Fantastična utakmica za gledanje, promjene rezultata, pa vrhunski procenat šuta.... Od naših igrača Stefan Jović izvanredan. Neki drugi su manje dali, ali sam rekao da ovaj rezutlat nije tako značajno jer idemo dalje. Ali, po radosti kad vidim koliko to znači Turcima... Sudije te gledaju, protivnici te gledaju drugačije kad si neporažen", rekao je Đurović i nastavio da hvali Turke.

"Nije normalno da šutiraju 18/31. Svi šutiraju i pogađaju. Nevjerovatno. E, šta je dobro, na takav procenat trojki koji ne može Turska da ponovi mi izgubimo u zadnjim sekundama. Imali smo četiri poena razlike, vikao sam stani, odigrali smo na Nikolu Jovića i promaši zicer. To je bio kraj. Bez obzira ne treba da tugujemo treba da bodrimo naše igrače, jedini problem su povrede iako to nije to hendikep za Finsku", naglasio je poznati trener.

Kako je Ataman "folirao" pred Srbiju?

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Čuli smo od Ergina Atamana uoči meča da susret sa Srbijom nije naročito važan i značajan, da bi na samoj utakmici vidjeli da je sve suprotno od toga. Skratio je rotaciju i igrao sa osmoricom igrača i tako pokazao koliko mu je bitno.

"Zašto je skratio? Bilo mu je mnogo stalo da dobije, folirao je s izjavama da nije važno, a u stvari je rekao ono što sam i ja - nije toliko važno. Kako su slavili to je sve pokazalo. Četiri igrača nije koristio, igrao je s osam. Nisu igrali iskusni Šanli koji je promijenio veliki broj klubova u Evroligi, pa Jurtseven koji je prva postava prvaka Evrope, pa Bitim, Jilmaz...", nabrajao je Ataman i isticao da su to sve odlični igrači.

"Hoću da kažem da Turci imaju dobar tim, kvalitet, dubinu, pa tri ekstra igrača (Larkin, Šengun i Osman). Kad igrači imaju ovakav dan, teško je igrati sa Turskom. Ali ovakav meč ne mogu da ponove, to nije normalno".

"Ovo više neće ponoviti"

Vlade Đurović poslije svega ističe da "ne treba da se nerviramo oko poraza" pošto - bar tako tvrdi - minimum 50 odsto šuteva Turske za tri poena bilo je preko naših igrača. Dakle, igrali smo dobru odbranu, nismo ih pustili.

"Mnogo im je bilo stalo da dobiju. Šejn Larkin cijelu sezonu povrijeđen, a ovakvu svježinu ima da igra 39 minuta. Mi smo na njemu mijenjali čuvare, svaka im čast, treba da im čestitamo, ali nek se uljuljkaju. Mi nismo izgubili ništa od toga što nam treba. A to je da sa četiri pobjede osvojimo zlato. Nije važno s kim. Jeste lakše s Švedskom nego s Finskom, ali to su nijanse. Treba da se oporavimo...", naglasio je Đurović.

Šta dalje za Srbiju?

Danas je slobodan dan za srpske košarkaše i treniraće samo Vasilije Micić, dok su dobre vijesti stigle oko stanja Vukčevića i Avramovića koji će biti dobro poslije sitnih povreda.