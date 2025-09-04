"Imamo mi svoje probleme": Milutinov otkrio šta najviše brine Srbiju na Eurobasketu

Nikola Milutinov pričao je o problemima sa kojima se suočava Srbija u Rigi. Nada se da će svi da ozdrave. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija kao drugoplasirana ide u nokaut fazu Eurobasketa, u kojoj je na startu, u osmini finala, očekuje meč protiv Finske u subotu. Reprezentativac "orlova" Nikola Milutinov tvrdi da ekipi nije bilo na umu ko je čeka, već samo trenutni zadaci i situacije sa kojma se kao tim sreće.

"Nismo ni razmišljali na koga idemo i šta se dešava. Imamo trenutno svojih problema unutar tima sa povredama. Tristan, Aleksa koji nije mogao da nastavi. Borili smo se, bila je dobra utakmica. Uz sve te probleme, ali nema izgovora. Nije bilo dovoljno danas, bolje poraz da dođe sada kada je manje bolan nego u nastavku", rekao je Milutinov.

Nada se da će sa Avramovićem da bude sve u redu i da povreda nije ozbiljnija. Htio je da igra u drugom poluvremenu, ali mu nisu dozvolili.

"Pouke? Vidjećemo, tek je meč završen. Imaćemo skauting, da odmorimo, nadam se da sa Aleksom nije ništa ozbiljno, bitan nam je u rotaciji kao i Tristan. Samo da se zaliječe sada i da budemo spremni za dalje."

O trojkama i Šengunu

Pogledajte 01:50 Nikola Milutinov izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Turska je imala nevjerovatan procenat u šutu za tri poena, 58,1 odsto (18/31). To je jedan od segmenata koji će "orlovi" morati da poprave.

"Oni su odigrali odličan meč, čestitam im na tome. Odličan su tim, pokazali su mnogo, talentovani su, teško ih je čuvati. Imali smo utakmicu na 2-3 minuta do kraja. Napravili smo sitne greške. Šta je tu je. Bolje je što smo izgubili sada nego kasnije."

Svetislav Pešić je u jednom momentu igrao sa dvojicom centara, na parketu bili su Milutinov i Jokić, ideja je bila jasna, da sačuva Šenguna i da pomogne saigraču.

"Šengun je odličan igrač, šta da kažem? Ne gledam njegove reakcije, ne zanima me to. Pokušao sam da odmorim Jokića, da ja budem na njemu, da probam da ga zaustavim, da bi imali Nikolu više u napadu, da se ne umara. Fenomenalan igrač", zaključio je Milutinov.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!