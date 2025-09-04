Šta je sa Aleksom i Tristanom? Pešić donio odluku na Eurobasketu, evo šta su nam rekli u Rigi

Svetislav Pešić dao je igračima slobodan dan poslije Turske, a dobili smo informacije o Avramoviću i Vukčeviću. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija je izgubila od Turske i kao drugoplasirana je prošla u drugu fazu Eurobasketa. U osmini finala čeka je duel sa Finskom, a dan poslije tog meča Svetislav Pešić odlučio je da počasti ekipu. Imaće slobodan dan, a za sada je jedino Vasilije Micić rekao da će da trenira i da će imati šuterski trening.

Nije srpska reprezentacija jedina koja je otkazala treninge, pošto je zvanično saopšteno da su isto učinile i selekcije Portugala, Letonije, Turske i Finske, tako da je glavni cilj da se radi na oporavku igrača i regeneraciji.

Dobra vijest je da do sljedeće utakmice postoje dva dana pauze pošto se duel između Srbije i Finske igra 6. septembra od 20.45 po našem vremenu. I ti mali detalji mogli bi da budu od pomoći za oporavak

Šta je sa Aleksom i Tristanom?

Ono što sve zanima jeste kakva je situacija sa povredama Alekse Avramovića i Tristana Vukčevića? Dobili smo najnovije informacije o tome u Rigi i ohrabrujuće su. Nisu u pitanju ozbiljnije povrede poput one koju je doživio Bogdan Bogdanović.

"Aleksa je bio na snimanju i sve je u redu. Za Tristana važi ono što je selektor Pešić rekao, da nema teže povrede", potvrdili su nam iz KSS.

Sve to su zaista veoma dobre vesti poslije svega što se izdešavalo. Obojica bi trebalo da budu spremni već za subotu i duel sa Fincima.