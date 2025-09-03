logo
Kada Jokić lomi obruč, znate koliko mu je stalo: Unio je u koš Osmanija!

Kada Jokić lomi obruč, znate koliko mu je stalo: Unio je u koš Osmanija!

0

Nikola Jokić dao je sve što ima za pobjedu protiv Turske. Učinio je i nešto što ne radi često - snažno zakucao.

Zakucavanje Jokića protiv Turske na Eurobasketu Izvor: Instagram/Eurobasket

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (30) bio je lider reprezentacije u derbiju grupne faze Eurobasketa protiv Turske i povredama desetkovani tim vukao je ka trijumfu.

U jednom trenutku četvrte četvrtine, poslije "bekovske kretnje", Jokić je obišao čuvara albanskog porijekla Erdžanja Osmanija i snažno zakucao, što zaista ne čini često.

I taj trenutak pokazao je koliko je Jokiću stalo da Srbija pobijedi Tursku i koliko mu je stalo da napravi uspjeh sa reprezentacijom Srbije ovog leta. Zato je i došao tu i stao na čelo tima.

Bonus video: Pogledajte zakucavanje Nikole Jokića protiv Osmanija

Pogledajte

00:13
Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

košarka Nikola Jokić orlovi Turska Eurobasket 2025

