logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi problem za Srbiju na Eurobasketu: Reprezentacija ostala bez još jednog igrača za derbi grupe

Novi problem za Srbiju na Eurobasketu: Reprezentacija ostala bez još jednog igrača za derbi grupe

0

Reprezentacija Srbije igra protiv Turske bez Tristana Vukčevića, koji se nije zagrijavao.

Tristan Vukčević nije izašao na zagrijavanje pred Tursku Izvor: MN PRESS

Krilni košarkaš reprezentacije Srbije Tristan Vukčević (22 godine, 213 centimetara) nije na zagrijavanju za posljednji i najvažniji meč u grupnoj fazi, protiv Turske (20.15 časova). Novi problem selektora Svetislava Pešića postao je očigledan kada su igrači istrčali na parket hale u Rigi, gdje nije bilo debitanta u reprezentaciji.

Poznato je da je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović nakon 1. kola Eurobasketa morao da napusti turnir zbog povrede zadnje lože, a sada se po svemu sudeći pojavila još jedna glavoboljna za ekipu, stručni štab i navijače.

Tristan Vukčević je u prethodnih pet kola Eurobasketa postizao po 6,3 poena uz 4,5 skokova i 1,3 asistencije po meču.

Pratite uz MONDO tekstualni prenos utakmice Srbija - Turska. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Tristan Vukčević orlovi Turska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC