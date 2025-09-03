TURSKA - SRBIJA, UŽIVO: Tehnička za Atamana!

20 : 50 16' Srbija sa dva centra 35:33 za Tursku. Jokić se vratio na teren, a Milutinov ostao, Srbija igra sa dve petice, što je odgovor na Bona i Šenguna.

20 : 49 15' Avramoviiić! 35:33 za Tursku. Najprije je Avramović pogodio trojku, a onda je i izblokirao napad Larkina i njegov šut za tri poena.

20 : 49 15' Sudije pogriješile... 35:30 za Tursku. Lopta je sasvim očigledno izašla od os reprezentativca Turske, ali sudije su rekle da lopta pripada Turskoj.

20 : 44 14' Tehnička za Atamana! Trener Turske prigovarao je sudiji i odmah dobio tehničku grešku! Sad je 32:29 za Tursku.

20 : 41 12' Gudurić za tri, ali... 30:24 za Tusrku. Gudurić je pogodio za tri, a onda i Stefan Jović, ali je Turska uzvratila sa tri trojke i jednim poenom u reketu!

20 : 39 Kraj prve četvrtine 19:18 za Tursku. Jović je ukrao loptu, a onda pronašao Jokića koji je došao do novih poena.

20 : 39 10' Petrušeeev pod faulom! 19:16 za Tursku. Srbija računa na poene Filipa Petruševa, a Srbinu su sudije napokon svirale faul poslije bezbroj udaraca koje je dobio u prethodnim napadima. Pogodio je Petrušev i sa linije penala.

20 : 39 9' Nema novih poena za Tursku! 19:13 za Tursku. Spahi je pokušao uz zvuk sinere da pogodi - pogodio jeste, ali nije na vreme izbaci loptu, pa Turska nije došla do novih poena. Prije toga Petrušev je pogodio za dva i to su prvi poeni Srbije poslije tri minuta igre.

20 : 39 8' Šengun uz zvuk sirene 19:11 za Tursku. Šengun je šutnuo za tri poena i to iz zvuk sinere, dobio je i on povike sa tribina "MVP, MVP", ali ni upola kao Jokić.

20 : 27 7' Turska bolja! 15:11 za Tursku. Petrušev je napravio faul u napadu. Marinković i Avramović otišli su na klupu, a Gudurić i Stefan Jović ušli su na teren. Srbija ima već tri timska faula, dok Turska ima jedan.

20 : 26 5' Jookiić! 11:8 za Srbiju. Jokić je u svom stilu došao do poena, a onda je cijela dvorana skandirala "MVP, MVP".

20 : 26 4' Turska se probudila 9:8 za Srbiju. Osman je odmah poslije minuta odmora pogodio izvan linije 6,75. Probao je Avramović da vrato, ali nije uspio. potom je Osman na drugoj strani ponovo pogodio, nakon što je skočio poslije promašaja saigrača.

20 : 23 3' Turska traži tajm-aut 9:3 za Srbiju. Dobro je Srbija otvorila ovaj susret, Avramović je posljednji poentirao, prije toga je Marinković pogodio trojku, a onda i Nikola Jović silovito krenuo na polaganje i prošao kroz reket rivala.

20 : 22 2' Srbija povela poenima Jovića 3:2 za Tusrku. Nikola Jović došao je do poena za Srbiju, a onda je Larkin pogodio trojku na drugoj strani.

20 : 22 Petorke Srbija: Petrušev, N. Jović, Marinković, Jokić, Avramović Turska: Larkin, Osman, Šengun, Osmani, Sipahi

20 : 17 Poznato zbog čega nema Vukčevića Tristan Vukčević propustiće duel sa Turskom zbog povrede zadnje lože. Selektor Svetislav Pešić nije htio da rizikuje i neće ga koristiti večeras, a postoji opasnost da Vukčević neće biti na terenu ni u osmini finala Evropskog prvenstva.

20 : 07 Srbija bez Tristana Vukčevića Reprezentacija Srbije igra protiv Turske bez Tristana Vukčevića, koji se nije zagrijavao.

19 : 06 Srbija zna rivala, ako pobijedi Tursku Ako izabranici Svetislava Pešića pobijede reprezentaciju Turske njihov naredni rival biće nacionalni tim Švedske koja je prošla u nokaut fazu iako je upisala samo jednu pobjedu u grupi.

19 : 01 Turska nanizala četiri pobjede Letonija - Turska 73:93

Turska - Češka 92:78

Turska - Portugalija 95:54

Estonija - Turska 64:84

19 : 01 Srbija nanizala četiri pobjede Srbija - Estonija 98:64

Portugal - Srbija 69:80

Letonija - Srbija 80:84

Srbija - Češa 82:60

18 : 55 Ataman: Želim da pobijedim Srbiju u finalu "Nadam se da ćemo igrati u finalu. Isto smatra i Pešić vjerovatno. Ne znam protiv koga, ali volio bih da spomenem da je meč u srijedu važan, igraju dva jaka tima. Nadam se da će da bude dobra utakmica. Na kraju, pobijedili ili izgubili, to neće da vam donese medalju. Srbija je proglašena za favorita prije početka turnira u evropskim medijima. Zato sam i rekao da hoću da pobijedim Srbiju više u finalu nego u tom meču u grupi. Naravno, borićemo se da ih pobijedimo i u narednom meču", oglasio se Ataman u svom stilu prije meča. Izvor: MN PRESS

18 : 54 Pešić: Turska nije iznenađenje "Igrali smo kvalifikacije za Mundobasket, igrali smo u Istanbulu sa približno istim igračima, trenerom. Pa u Beogradu takođe. Turska je sada daleko kompletnija, veći izbor kvalitetnih igrača, povezali su se. Došli su svi na koje je trener računao, što ne znači da kod nas nisu došli svi. Sa te strane je manje-više jasno. Nećemo previše o Turcima, respektujemo ih i način na koji igraju i rezultate koje imaju. Moramo da znamo da je Turska napredovala u svakom smislu u posljednjih 20 godina. Imaju kvalitetnu ligu, jednu od najjačih u Evropi. Dolazi veliki broj igrača i u NBA i u Evropu. Za te insajdere, za vas koji pratite, ništa tu nije iznenađujuće", rekao je Svetislav Pešić pred posljednji meč u grupi. Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia